DSÖ aspartamı resmen kansorejen ilan etti: Aspartam nedir?, Aspartam hangi ürünlerde var?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bugün yayınladığı raporda, diyet kola, gazoz, kahve, sakız, yoğurt, çikolata ve pek çok diğer gıda ürününde yaygın olarak kullanılan "aspartam" adı tatlandırıcı maddenin kanserle bağlantılı olduğunu doğruladı. Yetkililer, "muhtemelen kanserojen" olarak sınıflandırılan aspartamın karaciğer kanserine, kalp hastalıklarına ve diyabete neden olabileceği konusunda uyarırken, kullanıcılara aspartam ve şeker içermeyen alternatif ürünler kullanmaları tavsiyesinde bulundu.
Coca Cola'nın diyet içeceklerinden Mars'ın sakızlarına kadar birçok üründe kullanılan aspartam, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kanser araştırma kolu olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından ilk kez "insanlar için muhtemelen kanserojen" olarak resmen onaylandı.