DSÖ, bu yıl Covid-19 nedeniyle 180 bin sağlık çalışanının ölmüş olabileceğini tahmin etti

Öte yandan, DSÖ, her ülkenin yıl sonuna kadar nüfusunun yüzde 40'ının aşılamış olmasını istiyor, ancak Tedros 82 ülkenin başta yetersiz tedarik nedeniyle bu hedefi kaçırma riski altında olduğunu söyledi.

AFP tarafından derlenen resmi kaynaklardan alınan bir hesaplamaya göre, Aralık 2019'da Çin'de salgının ortaya çıkmasından bu yana Covid-19 en az 4,9 milyon insanı öldürürken, yaklaşık 242 milyon vaka kaydedildi.