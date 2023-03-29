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DSÖ, Covid-19 aşı tavsiyelerini güncelledi: Kimler hatırlatma dozu yaptırmalı?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 aşılama önerilerini yeniden gözden geçirdi. Kurum, sağlıklı çocuklar ve ergenlerin mutlaka bir aşıya ihtiyaç duymayabileceği ancak yaşlı ve risk altındaki grubun son aşısından 6 ile 12 ay sonra hatırlatma dozunu alabileceği belirtti.

DSÖ, Covid-19 aşı tavsiyelerini güncelledi: Kimler hatırlatma dozu yaptırmalı? - 1

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Örgüt'ün bağışıklama uzmanlarından oluşan Stratejik Danışma Grubu'nun (SAGE), Omicron'un etkisini ve enfeksiyon ile aşılama nedeniyle nüfus düzeyindeki yüksek bağışıklığı yansıtmak için Covid-19 aşılarının kullanımına öncelik verilmesine yönelik yol haritasını revize etti.

SAĞLIK HABERLERİ

DSÖ, Covid-19 aşı tavsiyelerini güncelledi: Kimler hatırlatma dozu yaptırmalı? - 2

Yol haritasına göre SAGE, SARS-CoV-2 enfeksiyonundan ölüm ve ciddi hastalık riski en yüksek olan kişileri korumaya öncelik vermeye ve dirençli sağlık sistemlerini devam ettirmeye odaklanmayı sürdürdü.

DSÖ, Covid-19 aşı tavsiyelerini güncelledi: Kimler hatırlatma dozu yaptırmalı? - 3

Aşılamada hatırlatma dozları ve bunların aralıkları hakkında gözden geçirilmiş tavsiyeler yer alırken Covid-19 aşılaması için yüksek, orta ve düşük olmak üzere üç öncelikli gruba değinildi.

DSÖ, Covid-19 aşı tavsiyelerini güncelledi: Kimler hatırlatma dozu yaptırmalı? - 4

Yüksek öncelikli grup, yaşlı yetişkinleri içerirken orta öncelikli grupta ayrıca bir hastalığı olmayan sağlıklı yetişkinler (50-60 yaş altı), düşük öncelikli grupta ise 6-17 yaş arasındaki sağlıklı çocuklar ve ergenler yer aldı.

DSÖ, Covid-19 aşı tavsiyelerini güncelledi: Kimler hatırlatma dozu yaptırmalı? - 5

Yaygın enfeksiyon ve aşılama nedeniyle dünya çapında yüksek düzeyde nüfus bağışıklığı göz önüne alındığında, aşılamadaki esas amaç ciddi hastalık ve ölüm tehdidiyle karşı karşıya olanların aşılanmasına odaklamak oldu.

DSÖ, Covid-19 aşı tavsiyelerini güncelledi: Kimler hatırlatma dozu yaptırmalı? - 6

"COVİD-19 AŞILARI HER YAŞ İÇİN GÜVENLİ"

Yüksek öncelikli popülasyon grubundaki yaşlı yetişkinler ve diğer önemli risk faktörlerine sahip gençler için son aşıdan 6 veya 12 ay sonra ek hatırlatma dozu önerildi.

DSÖ, Covid-19 aşı tavsiyelerini güncelledi: Kimler hatırlatma dozu yaptırmalı? - 7

Ortak öncelikli grup için de aşılama ve hatırlatma dozları tavsiye ediliyor.

DSÖ, Covid-19 aşı tavsiyelerini güncelledi: Kimler hatırlatma dozu yaptırmalı? - 8

Düşük öncelikli gruptaki sağlıklı çocuk ve ergenlerin ise mutlaka aşılanmasını önerilmezken bu grup için ülkelerin hastalık yükü ve maliyet gibi faktörlere dayalı aşılamayı düşünmesi gerektiğini belirtildi.

DSÖ, Covid-19 aşı tavsiyelerini güncelledi: Kimler hatırlatma dozu yaptırmalı? - 9

Covid-19 aşılarının ve ilave dozların her yaş için güvenli olduğu da belirtildi.

DSÖ, Covid-19 aşı tavsiyelerini güncelledi: Kimler hatırlatma dozu yaptırmalı? - 10

SAGE Başkanı Hanna Nohynek, "Yeni yol haritasının çoğunlukla yaşlı yetişkinler ve ciddi hastalık riski altında olanların aşılanmasının önemini yeniden vurguluyor." ifadesini kullandı.

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