DSÖ: Dünya genelinde maymun çiçeği vakalarının sayısı 14 bine yükseldi

Haberler - ntv.com.tr 20.07.2022 - 16:56
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuruluşun Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, maymun çiçeği salgınındaki son durum hakkında açıklamalarda bulundu.
Ghebreyesus, virüsün endemik ve endemik olmadığı 60’ı aşkın ülkede yaklaşık 14 bin vakayı doğruladıklarını kaydetti ve can kaybı sayısında bir değişiklik olmadığını söyledi.
Bununla birlikte Ghebreyesus, maymun çiçeğine karşı aşı geliştirilmesi ve dağıtılmasıyla alakalı DSÖ'nün ilgili ülkelerle iletişime geçtiğini belirterek, "DSÖ olarak çeşitli ülkeler ve uzmanlarla, salgına ilişkin daha ileri araştırmalar yapılmasına dair görüşmeleri sürdürüyoruz" dedi.
DSÖ, 7 Temmuz'daki maymun çiçeği raporunda, virüs nedeniyle şimdiye kadar 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
Diğer taraftan, "maymun çiçeği", enfekte biriyle yakın temas veya cinsel ilişki halinde bulaşıyor. Virüs, vücuda, deri üzerindeki yara ve çatlaklardan, solunum yoluyla ya da ağız, burun ve gözden giriyor. Virüs, maymun, fare, sincap gibi enfekte hayvanlarla temas ile de bulaşıyor. Kıyafet ya da yataktan da geçmesi mümkün.
Hastalık yüksek ateş, baş ağrısı ve kaşıntıyla başlıyor. Terleme, sırt ve kas ağrısı, halsizlikle seyrediyor. Döküntüler genellikle önce yüzde görülüyor, sonra vücuda yayılıyor.
Vakaların çoğu hafif geçiyor. Çocukluk hastalığı olarak bilinen "su çiçeğine" benziyor. Hastalar 14 ile 21 gün içinde kendiliğinden iyileşiyor. Bazen ağır vakalara rastlanabiliyor. Batı Afrika'da ölümle sonuçlanan vakalar olduğu biliniyor.
Maymun çiçeğinin tedavisi yok. Salgınlar enfeksiyonla mücadele yöntemleriyle kontrol altına alınabiliyor. Çiçek aşılarının maymun çiçeğini önlemede yüzde 85 etkili olduğu biliniyor.
Maymun çiçeği vakalarının başka ülkelere yayılarak küresel salgına dönüşme ihtimali tartışılırken, virüsün ölüm riskine karşı etkili bir aşının olup olmadığı da merak ediliyor.
Konuya ilişkin İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, maymun çiçeği virüsü için özel bir aşı olmadığını, ancak çiçek hastalığı aşısının bir miktar koruma sağladığını belirterek, ihtiyaç duyulanlara aşının teklif edildiği bilgisini paylaştı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri de çiçek hastalığını yok etmek için kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsü hastalığına karşı da yüzde 85'e kadar etkili olduğunu gösteriyor.