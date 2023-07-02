DSÖ, kanserojen madde ilan edecek: Aspartam nedir? Aspartam hangi ürünlerde var?
Dünyanın en yaygın yapay tatlandırıcılarından biri olan aspartam, bu ay Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "olası kanserojen" olarak ilan edilecek ve gıda endüstrisi ile sağlık kuruluşlarını birbirleri ile karşı karşıya getirecek. Peki, Coca Cola'nın diyet içeceklerinden çikolata ve sakızlara birçok gıda ürününde bulunan aspartam nedir? Aspartam neden zararlıdır?
Reuters'a konuşan kaynaklar, Coca Cola'nın diyet içeceklerinden Mars'ın sakızlarına kadar birçok üründe kullanılan aspartamın, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kanser araştırma kolu olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından Temmuz ayında ilk kez "insanlar için muhtemelen kanserojen" olarak listeleneceğini söyledi.