DSÖ, kanserojen madde ilan edecek: Aspartam nedir? Aspartam hangi ürünlerde var?

ASPARTAM MUHTEMELEN KANSEROJEN OLARAK SINIFLANDIRILACAK

Cep telefonu kullanımıyla ilişkili radyo frekans elektromanyetik alanlar ise aspartama benzer şekilde muhtemelen kansere neden oluyor. Bu da bu maddelerin, insanlarda kansere neden olabileceklerine dair sınırlı kanıt, hayvanlarda güçlü kanıtların bulunduğu anlamını taşıyor.

Son grup, sınıflandırılamaz ise bu kategorideki maddelerin kansere neden olup olmadığını anlamak için yeterli kanıt bulunmadığını gösteriyor.