DSÖ, kanserojen madde ilan edecek: Aspartam nedir? Aspartam hangi ürünlerde var?

Dünyanın en yaygın yapay tatlandırıcılarından biri olan aspartam, bu ay Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "olası kanserojen" olarak ilan edilecek ve gıda endüstrisi ile sağlık kuruluşlarını birbirleri ile karşı karşıya getirecek. Peki, Coca Cola'nın diyet içeceklerinden çikolata ve sakızlara birçok gıda ürününde bulunan aspartam nedir? Aspartam neden zararlıdır?

DSÖ, kanserojen madde ilan edecek: Aspartam nedir? Aspartam hangi ürünlerde var? - 1

Reuters'a konuşan kaynaklar, Coca Cola'nın diyet içeceklerinden Mars'ın sakızlarına kadar birçok üründe kullanılan aspartamın, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kanser araştırma kolu olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından Temmuz ayında ilk kez "insanlar için muhtemelen kanserojen" olarak listeleneceğini söyledi.

SAĞLIK HABERLERİ

DSÖ, kanserojen madde ilan edecek: Aspartam nedir? Aspartam hangi ürünlerde var? - 2

DSÖ'NÜN İKİ AYRI GRUBUNDAN ORTAK TAVSİYE

IARC'nin bu ayın başlarında grubun uzmanlarıyla yaptığı bir toplantının ardından aldığı karar, maddenin potansiyel bir tehlike olup olmadığını yayınlanmış tüm kanıtlara dayanıyor. Bununla birlikte söz konusu tavsiye,  JECFA (DSÖ ve Gıda ve Tarım Örgütü'nün Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi) olarak bilinen gıda katkı maddeleri üzerine ayrı bir DSÖ uzman komitesinden geldi. 

DSÖ, kanserojen madde ilan edecek: Aspartam nedir? Aspartam hangi ürünlerde var? - 3

JECFA toplantısı Haziran sonunda başladı ve bulgularını IARC'nin kararını açıkladığı gün, yani 14 Temmuz'da duyuracak.

DSÖ, kanserojen madde ilan edecek: Aspartam nedir? Aspartam hangi ürünlerde var? - 4

Diğer taraftan, JECFA, 1981'den bu yana aspartamın kabul edilen günlük limitler dahilinde tüketilmesinin güvenli olduğunu belirtmişti. Örneğin, 60 kg ağırlığındaki bir yetişkinin risk altında olması için her gün, içecekteki aspartam miktarına bağlı olarak, 12 ila 36 kutu diyet kola içmesi gerekiyordu. Bu görüş, ABD ve Avrupa da dahil olmak üzere ulusal düzenleyiciler tarafından geniş ölçüde paylaşılmıştı.

DSÖ, kanserojen madde ilan edecek: Aspartam nedir? Aspartam hangi ürünlerde var? - 5

ŞİRKETLER ÜZERİNDE BÜYÜK ETKİSİ OLACAK

Diğer taraftan, IARC'nin kararları gıda endüstrisinde büyük etki yaratabilir. Komite 2015 yılında glifosatın "muhtemelen kanserojen" olduğu sonucuna varmıştı. Yıllar sonra, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) gibi diğer kurumlar buna itiraz etse bile, şirketler kararın etkilerini hissetmeye devam ediyordu. Alman Bayer 2021 yılında, glifosat bazlı yabani ot öldürücülerini kullandıkları için kanser olduklarını iddia eden müşterilerine tazminat ödenmesine hükmeden ABD mahkeme kararlarına karşı yaptığı üçüncü temyiz başvurusunu da kaybetti.

DSÖ, kanserojen madde ilan edecek: Aspartam nedir? Aspartam hangi ürünlerde var? - 6

4 FARKLI SEVİYE VAR

IARC'ın bir madde için dört farklı sınıflandırma seviyesi bulunuyor: kanserojen, büyük ihtimalle kanserojen, muhtemelen kanserojen ve sınıflandırılamaz. Seviyeler, bir maddenin ne kadar tehlikeli olduğundan ziyade kanıtların gücüne dayanıyor.

DSÖ, kanserojen madde ilan edecek: Aspartam nedir? Aspartam hangi ürünlerde var? - 7

IARC, ilk grupta işlenmiş etten asbeste kadar kansere neden olduklarını gösteren ikna edici kanıtlara sahip maddelerin yer aldığını belirtiyor.

DSÖ, kanserojen madde ilan edecek: Aspartam nedir? Aspartam hangi ürünlerde var? - 8

Aşırı kırmızı et tüketmek "büyük ihtimalle" sınıfında yer alıyor; bu da bu maddelerin veya durumların insanlarda kansere neden olabileceğine dair sınırlı kanıt olduğu ve hayvanlarda kansere neden olduklarını gösteren daha iyi kanıtlar veya diğer insan kanserojenleri ile benzer özelliklere sahip olduklarını gösteren güçlü kanıtlar olduğu anlamına geliyor.

DSÖ, kanserojen madde ilan edecek: Aspartam nedir? Aspartam hangi ürünlerde var? - 9

ASPARTAM MUHTEMELEN KANSEROJEN OLARAK SINIFLANDIRILACAK

Cep telefonu kullanımıyla ilişkili radyo frekans elektromanyetik alanlar ise aspartama benzer şekilde muhtemelen kansere neden oluyor. Bu da bu maddelerin, insanlarda kansere neden olabileceklerine dair sınırlı kanıt, hayvanlarda güçlü kanıtların bulunduğu anlamını taşıyor.  

Son grup,  sınıflandırılamaz ise  bu kategorideki maddelerin kansere neden olup olmadığını anlamak için yeterli kanıt bulunmadığını gösteriyor. 

DSÖ, kanserojen madde ilan edecek: Aspartam nedir? Aspartam hangi ürünlerde var? - 10

Uluslararası Tatlandırıcılar Birliği (ISA) Genel Sekreteri Frances Hunt-Wood, "IARC bir gıda güvenliği kuruluşu değildir ve aspartam hakkındaki incelemeleri bilimsel olarak kapsamlı değildir ve büyük ölçüde itibarını yitirmiş araştırmalara dayanmaktadır." dedi.

DSÖ, kanserojen madde ilan edecek: Aspartam nedir? Aspartam hangi ürünlerde var? - 11

Üyeleri arasında Mars Wrigley, bir Coca-Cola birimi ve Cargill'in de bulunduğu kuruluş, "tüketicileri yanlış yönlendirebilecek IARC incelemesiyle ilgili ciddi endişeleri" olduğunu söyledi.

DSÖ, kanserojen madde ilan edecek: Aspartam nedir? Aspartam hangi ürünlerde var? - 12

Uluslararası İçecek Dernekleri Konseyi İcra Direktörü Kate Loatman, halk sağlığı yetkililerinin "sızdırılan görüşten" "derin endişe" duyması gerektiğini söyledi ve ayrıca "tüketicileri güvenli şekersiz ve düşük şekerli seçenekleri seçmek yerine daha fazla şeker tüketmeleri konusunda gereksiz yere yanlış yönlendirebileceği" uyarısında bulundu.

DSÖ, kanserojen madde ilan edecek: Aspartam nedir? Aspartam hangi ürünlerde var? - 13

Öte yandan, aspartam yıllardır kapsamlı bir şekilde inceleniyor. Geçtiğimiz yıl Fransa'da 100 bin yetişkin arasında yapılan gözlemsel bir çalışma, aspartam da dahil olmak üzere daha fazla miktarda yapay tatlandırıcı tüketen kişilerin kanser riskinin biraz daha yüksek olduğunu gösterdi. Bu çalışma, 2000'li yılların başında İtalya'daki Ramazzini Enstitüsü'nde yapılan ve fare ve sıçanlardaki bazı kanserlerin aspartamla bağlantılı olduğunu bildiren bir çalışmayı takip etti.

DSÖ, kanserojen madde ilan edecek: Aspartam nedir? Aspartam hangi ürünlerde var? - 14

 IARC, Haziran ayında yaptığı inceleme bin 300 çalışmayı değerlendirdiğini söyledi.

DSÖ, kanserojen madde ilan edecek: Aspartam nedir? Aspartam hangi ürünlerde var? - 15

Meşrubat devi Pepsico'nun  son tarif değişiklikleri, endüstrinin tat tercihleri ile sağlık endişelerini dengeleme konusunda yaşadığı mücadeleyi gösteriyor. Pepsico 2015 yılında aspartamı gazlı içeceklerden çıkardı, bir yıl sonra geri getirdi, ancak 2020'de tekrar kaldırdı.

DSÖ, kanserojen madde ilan edecek: Aspartam nedir? Aspartam hangi ürünlerde var? - 16

Son olarak, geçtiğimiz ay DSÖ, tüketicilere kilo kontrolü için şeker içermeyen tatlandırıcıları kullanmamalarını tavsiye eden kılavuzlar yayınladı. 

DSÖ, kanserojen madde ilan edecek: Aspartam nedir? Aspartam hangi ürünlerde var? - 17

ASPARTAM NEDİR?

Aspartam, yapay tatlandırıcı olarak kullanılan bir maddedir. Çoğunlukla düşük kalorili veya kalorisiz gıda ve içeceklerde bulunur. Aspartam, tatlandırıcı olarak tercih edilen birçok üründe kullanıldığından, sağlık konularında bazı tartışmalar ve endişeler de bulunmaktadır. 

DSÖ, kanserojen madde ilan edecek: Aspartam nedir? Aspartam hangi ürünlerde var? - 18

ASPARTAMIN ZARARLARI NELERDİR?

Aspartamın zararları hakkındaki endişeler genellikle aşağıdaki konulara odaklanmaktadır:

Fenilketonüri: Fenilketonüri (PKU) adı verilen kalıtsal bir bozukluğu olan bireylerde, aspartam içeren ürünler tüketildiğinde fenilalanin birikimi olabilir. Bu durum, beyin hasarına ve diğer ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Ancak, PKU'lu bireylerin aspartam içermeyen bir diyet izlemeleri önerilir ve bu durum rutin tarama testleriyle doğumda tespit edilir.

Migren: Bazı kişilerde, aspartamın migren atağını tetikleyebileceği düşünülmektedir. Ancak, bu etki herkes için geçerli değildir ve her bireyin migren tetikleyicileri farklı olabilir.

Alerjik reaksiyonlar: Nadir durumlarda, aspartam bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu reaksiyonlar genellikle cilt döküntüleri, kaşıntı, gözlerde sulanma veya solunum zorluğu gibi semptomlarla ortaya çıkar.

İnsülin tepkisi: Aspartamın, bazı kişilerde insülin tepkisini artırabileceği düşünülmektedir.

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