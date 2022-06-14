DSÖ, maymun çiçeği virüsünün ismini değiştiriyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), endemik olmadığı en az 28 ülkede yaklaşık bin 300 kişiye bulaşan maymun çiçeği virüsü için resmi bir isim değişikliği üzerinde çalıştığını duyurdu. Gerekçe ise mevcut ismin "ayrımcı" ve "damgalayıcı" olduğu iddiası.

Haberler - ntv.com.tr 14.06.2022 - 15:14 | Son Güncelleme : 14.06.2022 - 15:26

DSÖ, maymun çiçeği virüsünün ismini değiştiriyor - 1

Maymun çiçeği vakalarının sayısı, virüsün endemik olmadığı ülkelerde artmaya devam ediyor.

DSÖ, maymun çiçeği virüsünün ismini değiştiriyor - 2

Dünya Örgütü'nün resmi internet sitesinde 10 Temmuz'da yayınladığı güncellemeye göre, maymun çiçeği endemik olmadığı en az 28 ülkede görüldü, vaka sayısı 1285'e ulaştı. 

DSÖ, maymun çiçeği virüsünün ismini değiştiriyor - 3

MAYMUN ÇİÇEĞİNİN ASIL HAYVAN KAYNAĞI BİLİNMİYOR

Bununla birlikte, DSÖ'ye tavsiyede bulunan bir grup bilim insanı hastalığın adının değiştirilmesini istedi. Araştırmacıların önerisi, DSÖ'nün dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından resmi bir tanım olmadan  SARS-CoV-2’yi Çin veya Wuhan virüsü olarak adlandırılmasının ardından yaşanan tartışmaya benziyor. Çok çeşitli memelilerde bulunan maymun çiçeği hastalığının asıl hayvan kaynağı ise bilinmiyor.

DSÖ, maymun çiçeği virüsünün ismini değiştiriyor - 4

"AYRIMCI VE DAMGALAYICI"

Bilim insanları, yayınladıkları mektupta, "Mevcut küresel yayılma  bağlamında, maymun çiçeği virüsünün Afrikalı olduğuna sürekli atıfta bulunulması ve adlandırılması sadece yanlış değil, aynı zamanda ayrımcı ve damgalayıcıdır"  denildi.

DSÖ, maymun çiçeği virüsünün ismini değiştiriyor - 5

Diğer taraftan Bloomberg’in bildiğine göre bir sözcü, DSÖ’nün ortopoks virüslerine (maymun çiçeğinin ait olduğu aile)  daha uygun isimler için uzmanlara danıştığını söyledi. 

Sözcü,  hastalıkların adlandırılmasının "olumsuz etkiyi en aza indirgemek ve herhangi bir kültürel, sosyal, ulusal, bölgesel, profesyonel veya etnik gruba zarar vermekten kaçınarak yapılması gerektiğini" söyledi.

DSÖ, maymun çiçeği virüsünün ismini değiştiriyor - 6

DOMUZ GRİBİ DE ÖNERGELERE UYMUYOR

Öte yandan, DSÖ, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün ortak tavsiyelerine göre, kılavuzlara aykırı olan diğer hastalık isimleri arasında domuz gribi yer alıyor.

DSÖ, maymun çiçeği virüsünün ismini değiştiriyor - 7

AFRİKA'DA KINANMIŞTI

Geçen ay, Yabancı Basın Birliği, Afrika (FPAA) tarafından yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsü hastalığı haberlerinde Afrikalılara ait fotoğrafların kullanılmaması için uluslararası medyaya çağrı yaptı. Açıklamada, maymun çiçeği hastalığı haberlerinin sürekli olarak Afrikalılara yönelik fotoğraflarla verilmesinin kınandığı belirtildi.

DSÖ, maymun çiçeği virüsünün ismini değiştiriyor - 8

Medyanın ırkçılığa karşı çıkması gerektiği vurgulanan açıklamada, Avrupa ve Kuzey Amerika medyasının siyahi ve Afrikalılara karşı ayrımcı bir yayın politikası izlediği savunuldu.

Açıklamada, "Eğer Avrupa ve Amerika'daki maymun çiçeği virüsü salgınından bahsediyorsanız Avrupa ve Amerika'daki hastanelerden fotoğraflar kullanmalısınız" denildi.

DSÖ, maymun çiçeği virüsünün ismini değiştiriyor - 9

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

"Maymun çiçeği", enfekte biriyle yakın temas veya cinsel ilişki halinde bulaşıyor. Virüs, vücuda, deri üzerindeki yara ve çatlaklardan, solunum yoluyla ya da ağız, burun ve gözden giriyor. Virüs, maymun, fare, sincap gibi enfekte hayvanlarla temas ile de bulaşıyor. Kıyafet ya da yataktan da geçmesi mümkün.

DSÖ, maymun çiçeği virüsünün ismini değiştiriyor - 10

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?

Hastalık yüksek ateş, baş ağrısı ve kaşıntıyla başlıyor. Terleme, sırt ve kas ağrısı, halsizlikle seyrediyor. Döküntüler genellikle önce yüzde görülüyor, sonra vücuda yayılıyor.

DSÖ, maymun çiçeği virüsünün ismini değiştiriyor - 11

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?

Vakaların çoğu hafif geçiyor. Çocukluk hastalığı olarak bilinen "su çiçeğine" benziyor. Hastalar 14 ile 21 gün içinde kendiliğinden iyileşiyor. Bazen ağır vakalara rastlanabiliyor. Batı Afrika'da ölümle sonuçlanan vakalar olduğu biliniyor.

DSÖ, maymun çiçeği virüsünün ismini değiştiriyor - 12

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI?

Maymun çiçeğinin tedavisi yok. Salgınlar enfeksiyonla mücadele yöntemleriyle kontrol altına alınabiliyor. Çiçek aşılarının maymun çiçeğini önlemede yüzde 85 etkili olduğu biliniyor.

DSÖ, maymun çiçeği virüsünün ismini değiştiriyor - 13

ÇİÇEK AŞILARI VİRÜSE KARŞI YÜZDE 85'E KADAR ETKİLİ

Maymun çiçeği vakalarının başka ülkelere yayılarak küresel salgına dönüşme ihtimali tartışılırken, virüsün ölüm riskine karşı etkili bir aşının olup olmadığı da merak ediliyor.

DSÖ, maymun çiçeği virüsünün ismini değiştiriyor - 14

Konuya ilişkin İngiltere Güvenliği Ajansı, maymun çiçeği virüsü için özel bir aşı olmadığını, ancak çiçek hastalığı aşısının bir miktar koruma sağladığını belirterek, ihtiyaç duyulanlara aşının teklif edildiği bilgisini paylaştı.

DSÖ, maymun çiçeği virüsünün ismini değiştiriyor - 15

Dünya Örgütü (DSÖ) verileri de çiçek hastalığını yok etmek için kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsü hastalığına karşı da yüzde 85'e kadar etkili olduğunu gösteriyor.

DSÖ, maymun çiçeği virüsünün ismini değiştiriyor - 16

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