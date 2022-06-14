DSÖ, maymun çiçeği virüsünün ismini değiştiriyor

Diğer taraftan Bloomberg’in bildiğine göre bir sözcü, DSÖ’nün ortopoks virüslerine (maymun çiçeğinin ait olduğu aile) daha uygun isimler için uzmanlara danıştığını söyledi.

Sözcü, hastalıkların adlandırılmasının "olumsuz etkiyi en aza indirgemek ve herhangi bir kültürel, sosyal, ulusal, bölgesel, profesyonel veya etnik gruba zarar vermekten kaçınarak yapılması gerektiğini" söyledi.