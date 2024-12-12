DSÖ "önde gelen ölüm nedeni" diye açıklıyor: 1 haftada 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor

Kırmızı meyveler daha sağlıklı bir kalbe giden lezzetli bir yol sunar. Kiraz, ahududu, domates, elma ve çilek, kalp hastalıklarıyla savaşan antioksidanlar ve lif içerir. Bu meyveler kötü kolesterolü düşürür, kan basıncını iyileştirir ve iltihabı azaltarak genel kardiyovasküler sağlığa katkıda bulunur. Peki maksimum fayda için kırmızı meyveler nasıl tüketilir?

DSÖ "önde gelen ölüm nedeni" diye açıklıyor: 1 haftada 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor - 1

Meyvenin besin değeri ve sağlıklılığı iyi bilinmektedir. Ancak, meyve yemenin ömrünüzü uzatabileceğini ve kalbinizin durumunu iyileştirebileceğini biliyor muydunuz?

SAĞLIK HABERLERİ

DSÖ "önde gelen ölüm nedeni" diye açıklıyor: 1 haftada 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor - 2

Çok sayıda çalışma, meyve ve diğer yiyecekler açısından zengin bir diyetin güçlü kardiyovasküler önleyici etkilerini göstermiştir; bunlardan biri 2019'da Current Medicinal Chemistry dergisinde yayınlanmıştır.

DSÖ "önde gelen ölüm nedeni" diye açıklıyor: 1 haftada 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor - 3

Meyve tüketmek sağlığınızı iyileştirir ve Dünya Sağlık Örgütü'nün dünya çapında önde gelen ölüm nedeni olduğunu söylediği kalp hastalığı riskinizi azaltır. Bu makale kalp sağlığını artıran belirli kırmızı meyvelerden bahsediyor.

DSÖ "önde gelen ölüm nedeni" diye açıklıyor: 1 haftada 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor - 4

KİRAZ

Kiraz suyu, kurutulmuş kirazlar, ekşi kirazlar ve tatlı kirazlar lezzetlidir. Hepsi antioksidan olan antosiyaninler açısından zengindir. Kan damarı korumasına katkıda bulundukları düşünülmektedir.

DSÖ "önde gelen ölüm nedeni" diye açıklıyor: 1 haftada 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor - 5

Kurutulmuş kirazları yeşil salatalara, yabani pirince, kek hamuruna ve tahıllara ekleyin.

DSÖ "önde gelen ölüm nedeni" diye açıklıyor: 1 haftada 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor - 6

AHUDUDU

Bu popüler meyveler kardiyovasküler sağlık için harikadır ve lezzetli bir atıştırmalıktır; hatta bunlara doğanın tatlıları bile diyebilirsiniz. Örneğin, ahududu gibi meyveleri tüketmek, azalmış iltihap, daha iyi kan basıncı, düşük LDL kolesterol ve sağlıklı kilo yönetimi gibi bir dizi kardiyometabolik avantajla ilişkilendirilmiştir.

DSÖ "önde gelen ölüm nedeni" diye açıklıyor: 1 haftada 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor - 7

DOMATES

Domateslerin kalbiniz için iyi olan meyveler arasında listelenmesine şaşırdınız mı? Domatesler, çalılarda yetişen bir meyve ailesine aittir. Boston'daki araştırmacılar tarafından yürütülen yakın tarihli bir araştırmaya göre, likopen açısından zengin yiyecekler, örneğin domates, 11 yıllık bir süre boyunca haftada beş kereden fazla yemek koroner kalp hastalığı riskini %26 oranında azaltmıştır.

DSÖ "önde gelen ölüm nedeni" diye açıklıyor: 1 haftada 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor - 8

Antioksidan bileşen likopen, domateslerin ve diğer bazı meyve ve sebzelerin renginden sorumludur. Ancak pişmiş domatesler en iyisidir. Isıtma yöntemi likopenin emilimini artırır.

DSÖ "önde gelen ölüm nedeni" diye açıklıyor: 1 haftada 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor - 9

ELMA

Ohio State Üniversitesi'nin yakın zamanda yaptığı bir çalışmada, günde bir elma yemenin LDL (kötü) kolesterolü %40'a kadar düşürebileceği bulundu. Ayrıca, 18 yıl boyunca 34.000'den fazla menopoz sonrası kadını takip eden Iowa Kadın Sağlığı Çalışması'na göre elma yemek kalp hastalığından ölme riskinin daha düşük olmasıyla bağlantılıydı.

DSÖ "önde gelen ölüm nedeni" diye açıklıyor: 1 haftada 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor - 10

Meyvenin kabukları en büyük antioksidanları içerir, bu nedenle suyunu içmek yerine meyveyi yediğinizden emin olun.

DSÖ "önde gelen ölüm nedeni" diye açıklıyor: 1 haftada 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor - 11

ÇİLEK

Çilekler harika bir tada sahiptir ve her gün yerseniz kalbinizi güçlendirebilir. Bu tür çözünür lif ve çileklerde bulunan pektin enzimi LDL kolesterolü düşürür. Sağlık uzmanları onu öğünlerde yemeyi öneriyor, ancak taze olarak da atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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