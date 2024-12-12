DSÖ "önde gelen ölüm nedeni" diye açıklıyor: 1 haftada 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor

ÇİLEK

Çilekler harika bir tada sahiptir ve her gün yerseniz kalbinizi güçlendirebilir. Bu tür çözünür lif ve çileklerde bulunan pektin enzimi LDL kolesterolü düşürür. Sağlık uzmanları onu öğünlerde yemeyi öneriyor, ancak taze olarak da atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz.



Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.