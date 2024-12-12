DSÖ "önde gelen ölüm nedeni" diye açıklıyor: 1 haftada 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor
Kırmızı meyveler daha sağlıklı bir kalbe giden lezzetli bir yol sunar. Kiraz, ahududu, domates, elma ve çilek, kalp hastalıklarıyla savaşan antioksidanlar ve lif içerir. Bu meyveler kötü kolesterolü düşürür, kan basıncını iyileştirir ve iltihabı azaltarak genel kardiyovasküler sağlığa katkıda bulunur. Peki maksimum fayda için kırmızı meyveler nasıl tüketilir?
Meyvenin besin değeri ve sağlıklılığı iyi bilinmektedir. Ancak, meyve yemenin ömrünüzü uzatabileceğini ve kalbinizin durumunu iyileştirebileceğini biliyor muydunuz?