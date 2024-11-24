DSÖ öneriyor: Her gün yoğurt yiyince vücudunuza neler olur?

5- BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yoğurttaki probiyotikler bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli bir rol oynar.

Bu yararlı bakteriler antikor üretimini uyarır ve bağışıklık hücrelerini aktive ederek vücudun enfeksiyonlarla ve hastalığa neden olan etkenlerle savaşma yeteneğini artırır.

Diyete düzenli olarak yoğurt eklemek vücudun savunma mekanizmalarını güçlendirerek hastalıkları azaltmaya ve zararlı patojenlerle etkili bir şekilde savaşmaya yardımcı olur.