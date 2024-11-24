DSÖ öneriyor: Her gün yoğurt yiyince vücudunuza neler olur?
Yoğurt her mutfakta bulunan ve sıklıkla tüketilen gıdalardan biri. İçinde pek çok yararlı bakteri bulunan yoğurt, probiyotikler, proteinler, kalsiyum, vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Peki, her gün yoğurt yiyince vücudunuzda ne olur?
Yoğurt, yararlı bakterilerle fermente ederek hazırlanan bir süt ürünüdür. Bu fermantasyon süreci sütü, probiyotikler, proteinler, kalsiyum, vitaminler ve mineraller açısından zengin, kremsi, keskin bir maddeye dönüştürerek çeşitli sağlık faydaları sunar.