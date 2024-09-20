DSÖ uzun yaşamın sırrını açıkladı! Sofranızdan eksik etmeyin, ömrü uzatıyor
Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için iyi ve dengeli beslenmeniz gerekir. Beslenme hastalıkları önlemede ve genel sağlık üzerinde önemli bir role sahipti. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlıklı bir diyete neyin eklendiğine dair kapsamlı yönergeler sunar ve dengeli besin alımına, porsiyon kontrolüne ve zararlı diyet bileşenlerinden kaçınmaya odaklanır. İşte DSÖ'ye göre sağlıklı bir beslenme rutininin olmazsa olmazı...
DSÖ'ye göre sağlıklı bir beslenme, vücudun gerekli tüm besinleri almasını sağlamak için çeşitli yiyecekleri içermelidir.
Temel bileşenler şunlardır:
DSÖ, patates gibi nişastalı kök sebzeler hariç olmak üzere günde en az 400 gram meyve ve sebze tüketilmesini önermektedir. Bu alım, NCD riskini azaltır ve yeterli diyet lifi sağlar.