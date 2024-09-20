DSÖ uzun yaşamın sırrını açıkladı! Sofranızdan eksik etmeyin, ömrü uzatıyor

ÇOCUKLAR İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ

Bebekler ve küçük çocuklar için sağlıklı bir beslenme, uygun büyüme ve bilişsel gelişim için önemlidir.

DSÖ, ilk altı ay boyunca yalnızca anne sütüyle beslenmeyi ve en az iki yaşına kadar uygun tamamlayıcı besinlerle birlikte emzirmeye devam edilmesini önermektedir.

Altı ayda çeşitli besin açısından yoğun besinlerin verilmesi, çocukların sağlıklı gelişim için ihtiyaç duydukları vitamin ve mineralleri almalarını sağlamaya yardımcı olur.

Sağlıksız beslenme alışkanlıklarının erken başlamasını önlemek için bu tamamlayıcı besinlere tuz veya şeker eklemekten kaçınmak önemlidir.