DSÖ: Yoksul ülkelerin Covid-19'a karşı aşılama programlarına devam etmek için yeterli dozu yok

Dr. Aylward, "Ülkelerden duyduklarımıza bakarsak, yarısından fazlasının stokları tükendi ve ek aşı için çağrıda bulunuyorlar. Ancak, muhtemelen aşıları biten ülkelerin sayısı daha çok" dedi.

Öte yandan, aşı kaynakları zorlanmaya başladığından, yedek dozları olan bazı zengin ülkeler, COVAX ve diğer yollarla bağışları artırma çabalarına öncülük ediyor. ABD Başkanı Joe Biden ihtiyacı olan ülkelere 55 milyon doz aşı bağışlamayı planladığını duyurdu. Bunlardan 41 milyonu COVAX aracılığıyla dağıtılacak, kalan 14 milyonu ise öncelikli olarak kabul edilen ülkelerle paylaşılacak.