DSÖ'den "acil önlem gerekiyor" uyarısı: 5 yıl geçmesine rağmen kritik eksiklikler var
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı raporda, COVID-19'un ilk kez bildirilmesinin üzerinden yaklaşık beş yıl geçmesine rağmen sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonların (HAIs) önlenmesinde kritik eksikliklerin giderilmesindeki ilerlemenin yavaş olduğu ifade edildi.
Rapora göre, iyileştirilmiş enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) uygulamaları ile temel su, sanitasyon ve hijyen hizmetleri, hastane enfeksiyonlarının büyük bir bölümünü önleyebilir.
Aynı zamanda bu önlemler, sağlık hizmetlerinde antimikrobiyal direnç (AMR) riskini azaltmada ‘en uygun maliyetli çözümler’ arasında yer alıyor.