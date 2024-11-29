DSÖ'den "acil önlem gerekiyor" uyarısı: 5 yıl geçmesine rağmen kritik eksiklikler var

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “COVID-19 pandemisi, Ebola, Marburg ve mpox salgınları, patojenlerin sağlık hizmetlerinde ne kadar hızlı yayılabileceğinin en çarpıcı örnekleri. Bu tür enfeksiyonlar, sadece salgınlar sırasında değil, her gün hastaneler ve kliniklerde bir tehdit oluşturuyor” dedi.