Araştırmacılardan Prof Martin Landray ise bulguların, dexamethasone ile ventilatöre bağlı her sekiz hastadan birinin, oksijen tedavisinde ise her 25 kişiden birinin hayatının kurtarılabileceğini açıkladı.



Landray, " İlacın açık ve net bir faydası var. Tedavi 10 gün sürüyor ve dexamethasone her hasta için günde yaklaşık 5 sterline mal oluyor” dedi.



Dexamethose’un hafif semptomları olan ve nefes almada güçlük çekmeyen Covid-19 hastalarında kullanılması uygun bulunmuyor.