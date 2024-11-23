DSÖ'den Maymun Çiçeği uyarısı: Vaka sayıları ve yayılımı arttı
Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği virüsünün, halk sağlığı acil durumu oluşturmaya devam ettiğini bildirdi. Açıklamada vakaların artan sayısına ve coğrafi yayılımına bakarak, acil durumu devam ettirme kararı alındığı belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum komitesi, virüsü ele almak üzere toplandı.
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, vakaların artan sayısına ve coğrafi yayılımına bakarak acil durumu devam ettirme kararı aldıklarını söyledi.