DSÖ’den Omicron açıklaması: Aşı eşitsizliği varyantları arttırabilir

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky yaptığı bir röportajda, "İnsanların tatillerde bir araya gelmesini istiyoruz" derken, “Güvenli toplanma, aşılanmayı ve bir araya geldiğiniz tüm insanların da aşılandığından ve güçlendirildiğinden emin olmayı içerir" şeklinde konuştu.