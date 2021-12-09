DSÖ’den Omicron varyantı için umut verici haber: Aşıdan kaçması pek olası değil

'SON DERECE ETKİLİ AŞILARIMIZ VAR'

Omicron için, "Şiddetli hastalık ve hastaneye yatış açısından şimdiye kadar tüm varyantlara karşı etkili olduğu kanıtlanmış son derece etkili aşılarımız var. Böyle olmamasını beklemek için hiçbir neden yok" diye konuştu.