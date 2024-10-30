Covid'i geride bıraktı, en ölümcül bulaşıcı hastalık oldu!

Tüberküloz, genellikle akciğerleri etkileyen bir bakterinin neden olduğu, hava yoluyla bulaşan bir hastalık ve başlıca risk faktörleri arasında yetersiz beslenme, HIV, alkol bağımlılığı, sigara kullanımı ve diyabet yer alıyor.



Hastalık önlenebilir ve tedavi edilebilir ancak teşhis ve tedaviye erişim dünya genelinde önemli farklılıklar gösteriyor.