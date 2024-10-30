Covid'i geride bıraktı, en ölümcül bulaşıcı hastalık oldu!
Tüberküloz (verem) bir kez daha dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalığı oldu. 2023 yılında dünya çapında tahmini 1,25 milyon kişinin ölümüne neden olurken yeni teşhis konan kişi sayısı da zirveye ulaştı. DSÖ, hastalığın küresel olarak ortadan kaldırılması çabalarının hala ciddi engellerle karşılaştığına dikkat çekiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni raporuna göre, tüberküloz 2023 yılında COVID-19'u geride bırakarak bulaşıcı hastalıklara bağlı en yüksek ölüm oranına sahip hastalık olarak öne çıktı.