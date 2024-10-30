Covid'i geride bıraktı, en ölümcül bulaşıcı hastalık oldu!

Tüberküloz (verem) bir kez daha dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalığı oldu. 2023 yılında dünya çapında tahmini 1,25 milyon kişinin ölümüne neden olurken yeni teşhis konan kişi sayısı da zirveye ulaştı. DSÖ, hastalığın küresel olarak ortadan kaldırılması çabalarının hala ciddi engellerle karşılaştığına dikkat çekiliyor.

Covid'i geride bıraktı, en ölümcül bulaşıcı hastalık oldu! - 1

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni raporuna göre, tüberküloz 2023 yılında COVID-19'u geride bırakarak bulaşıcı hastalıklara bağlı en yüksek ölüm oranına sahip hastalık olarak öne çıktı.

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Covid'i geride bıraktı, en ölümcül bulaşıcı hastalık oldu! - 2

Tüberküloz, genellikle akciğerleri etkileyen bir bakterinin neden olduğu, hava yoluyla bulaşan bir hastalık ve başlıca risk faktörleri arasında yetersiz beslenme, HIV, alkol bağımlılığı, sigara kullanımı ve diyabet yer alıyor.

Hastalık önlenebilir ve tedavi edilebilir ancak teşhis ve tedaviye erişim dünya genelinde önemli farklılıklar gösteriyor.

Covid'i geride bıraktı, en ölümcül bulaşıcı hastalık oldu! - 3

DSÖ'nün verilerine göre, geçen yıl yaklaşık 8.2 milyon kişi tüberküloz tanısı aldı ve tedaviye erişim sağladı. Bu sayı, örgütün 1995 yılında küresel tüberküloz takibini başlattığından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olurken, 2022’de bildirilen 7.5 milyon vakaya kıyasla artış gösterdi.

Covid'i geride bıraktı, en ölümcül bulaşıcı hastalık oldu! - 4

Beş ülke 2023 yılında yeni vakaların yüzde 56'sını oluşturdu: Hindistan (yüzde 26), Endonezya (yüzde 10), Çin ve Filipinler (yüzde 6,8) ve Pakistan (yüzde 6,3).

Covid'i geride bıraktı, en ölümcül bulaşıcı hastalık oldu! - 5

2023'te hastalığa bağlı ölümler, 2022’deki 1.32 milyondan 1.25 milyona düşerken, hastalığa yakalanan toplam kişi sayısı 10.8 milyona yükseldi. DSÖ, küresel hedeflerin ve hastalığın azaltılmasına yönelik milat noktalarının gerisinde kalındığını ve 2027 yılına kadar belirlenen hedeflere ulaşılması için kayda değer bir ilerleme gerektiğini vurguladı.

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