DSÖ'nün sağlıklı besinler listesi: Şekeri dengeliyor, kalbi güçlendiriyor

Düşük glisemik indeksli (düşük GI) diyet, yiyeceklerin kan şekeri seviyelerini yani kan glikoz seviyelerini nasıl etkilediğine odaklanan bir yemek planıdır. Glisemik indeks, yiyecekleri 0 ila 100 arasında bir ölçekte sıralar. Ancak, ölçeğin alt ucundaki yiyecekler kan şekeri üzerinde minimum etkiye sahipken, üst ucundakiler kan şekerinde daha önemli bir artışa neden olur.Bu, özellikle diyabet hastaları veya gün boyunca sabit enerjiyi korumak isteyenler için kan şekeri seviyelerini yönetmek açısından faydalı olabilir.

DSÖ'nün sağlıklı besinler listesi: Şekeri dengeliyor, kalbi güçlendiriyor - 1

DÜŞÜK GLİSEMİK İNDEKSLİ YİYECEKLER

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), özellikle diyabet gibi rahatsızlıkları yöneten veya kalp hastalığı riski taşıyan kişiler için dengeli ve sağlıklı bir beslenme planının parçası olarak düşük glisemik indeksli (düşük GI) diyetleri önermektedir.

SAĞLIK HABERLERİ

DSÖ'nün sağlıklı besinler listesi: Şekeri dengeliyor, kalbi güçlendiriyor - 2

DSÖ, arpa ve kinoa gibi tam tahılların, mercimek, nohut ve barbunya fasulyesi gibi baklagillerin, ıspanak, brokoli ve domates gibi nişastasız sebzelerin, elma, armut ve çilek gibi meyvelerin ve süt ve şekersiz yoğurt gibi süt ürünlerinin dahil edilmesini teşvik eder.

DSÖ'nün sağlıklı besinler listesi: Şekeri dengeliyor, kalbi güçlendiriyor - 3

Buna karşılık, yüksek GI'li yiyecekler (70'ten fazla) kan şekerinde hızlı artışlara neden olur ve enerji düşüşlerine veya tip 2 diyabet gibi rahatsızlıkların gelişme riskinin artmasına yol açabilir. Yüksek GI'li yiyeceklere örnek olarak beyaz ekmek, şekerli tahıllar ve işlenmiş atıştırmalıklar verilebilir.

DSÖ'nün sağlıklı besinler listesi: Şekeri dengeliyor, kalbi güçlendiriyor - 4

DÜŞÜK GLİSEMİK İNDEKSLİ YİYECEKLERİN FAYDALARI

KAN BASINCINI KORUR

Düşük GI'li yiyecekler, özellikle diyabet hastaları veya diyabet geliştirme riski taşıyan kişiler için önemli olan stabil kan şekeri seviyelerinin korunmasına yardımcı olur.

DSÖ'nün sağlıklı besinler listesi: Şekeri dengeliyor, kalbi güçlendiriyor - 5

KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Düşük glisemik indeksli (düşük GI) yiyecekler, özellikle 'kötü' kolesterol olarak bilinen LDL (düşük yoğunluklu lipoprotein) kolesterolü düşürmeye yardımcı olarak kolesterol seviyeleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

DSÖ'nün sağlıklı besinler listesi: Şekeri dengeliyor, kalbi güçlendiriyor - 6

KALP HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIR

Düşük GI'li yiyecekler tüketmek, kan lipit profillerini iyileştirerek (LDL kolesterolü düşürmek gibi) ve iltihabı azaltarak kalp hastalığı riskini azaltabilir.

DSÖ'nün sağlıklı besinler listesi: Şekeri dengeliyor, kalbi güçlendiriyor - 7

KİLO YÖNETİMİ

Düşük GI'li yiyecekler, iştahı kontrol etmeye ve aşırı yeme olasılığını azaltmaya yardımcı olan tokluk hissini (doygunluk) teşvik etmeye yardımcı olur. Bu, kilo yönetimi ve obeziteyi önlemede faydalı olabilir.

DSÖ'nün sağlıklı besinler listesi: Şekeri dengeliyor, kalbi güçlendiriyor - 8

TİP 2 DİYABETİ ÖNLER

Düşük GI'li bir diyet, kan şekeri kontrolünü iyileştirerek, insülin seviyelerini düşürerek ve sağlıklı kilo yönetimini destekleyerek Tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltabilir.

DSÖ'nün sağlıklı besinler listesi: Şekeri dengeliyor, kalbi güçlendiriyor - 9

İLTİHABI AZALTIR

Araştırmalar, düşük GI'li bir diyetin, artrit ve kardiyovasküler hastalık gibi kronik durumlarla ilişkili olan vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.

DSÖ'nün sağlıklı besinler listesi: Şekeri dengeliyor, kalbi güçlendiriyor - 10

Diyetinize daha fazla düşük GI'li gıda eklemek, uzun vadeli sağlık yararlarına katkıda bulunabilir ve çeşitli kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

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