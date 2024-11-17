DSÖ'nün sağlıklı besinler listesi: Şekeri dengeliyor, kalbi güçlendiriyor

DSÖ, arpa ve kinoa gibi tam tahılların, mercimek, nohut ve barbunya fasulyesi gibi baklagillerin, ıspanak, brokoli ve domates gibi nişastasız sebzelerin, elma, armut ve çilek gibi meyvelerin ve süt ve şekersiz yoğurt gibi süt ürünlerinin dahil edilmesini teşvik eder.