DSÖ'nün sağlıklı besinler listesi: Şekeri dengeliyor, kalbi güçlendiriyor
Düşük glisemik indeksli (düşük GI) diyet, yiyeceklerin kan şekeri seviyelerini yani kan glikoz seviyelerini nasıl etkilediğine odaklanan bir yemek planıdır. Glisemik indeks, yiyecekleri 0 ila 100 arasında bir ölçekte sıralar. Ancak, ölçeğin alt ucundaki yiyecekler kan şekeri üzerinde minimum etkiye sahipken, üst ucundakiler kan şekerinde daha önemli bir artışa neden olur.Bu, özellikle diyabet hastaları veya gün boyunca sabit enerjiyi korumak isteyenler için kan şekeri seviyelerini yönetmek açısından faydalı olabilir.
DÜŞÜK GLİSEMİK İNDEKSLİ YİYECEKLER
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), özellikle diyabet gibi rahatsızlıkları yöneten veya kalp hastalığı riski taşıyan kişiler için dengeli ve sağlıklı bir beslenme planının parçası olarak düşük glisemik indeksli (düşük GI) diyetleri önermektedir.