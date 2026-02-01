Dünya bu araştırmayı konuşuyor. Pankreas kanserine tedavi umudu
01.02.2026 12:03
NTV - Haber Merkezi
Dünya pankreas kanseriyle ilgili umut verici araştırmayı konuşuyor. İspanya Ulusal Kanser Araştırma Merkezi, pankreas kanserinin farelerde yok edilebildiğini açıkladı. Bunu sağlayan üç farklı ilaç kombinasyonu... Peki bu yöntem insanlarda da işe yarayacak mı? Pankreas kanseri korkutucu bir hastalık olmaktan çıkacak mı? NTV'den Melike Şahin'in haberi.
Pankreas kanserinde artık yeni bir tedavi umudu var...
İspanya Ulusal Kanser Araştırma Merkezi, üç farklı ilaç kombinasyonuyla farelerde pankreas kanserinin yok edilebildiğini duyurdu.
Araştırmanın başında yıllardır bu konu üzerine çalışan İspanyol bilim insanı Mariano Barbacid var.
Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er, baş araştırmacının kras denilen değeri de tanımladığını söyleyerek, "Pankreas kanseri gelişirken kras, kanser hücresinin daha saldırgan olmasını ve tedaviye dirençli olmasını sağlıyor. Araştırmada bu bahsettiğimiz kras, üç farklı aşamada üç farklı molekülle hedefliyor." diyerek umut verici gelişmeye dair bilgi verdi.
Araştırma henüz klinik öncesi aşamada. İnsanlar üzerinde denemelerin başlaması için daha uzun bir yol var.
Araştırmanın insanlar üzerinde de etkili olması halinde, başka kanser türlerine de fayda sağlayabileceğini belirten Prof. Dr. Özlem Er, “Eğer direnç mekanizmasını yenebilirsek ve insanda etkin olduğunu bulabilirsek, krasın etkin olduğu, akciğer gibi kanser türlerinde de kullanımı mümkün olabilir.” dedi.