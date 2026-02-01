Dünya bu araştırmayı konuşuyor. Pankreas kanserine tedavi umudu

Dünya pankreas kanseriyle ilgili umut verici araştırmayı konuşuyor. İspanya Ulusal Kanser Araştırma Merkezi, pankreas kanserinin farelerde yok edilebildiğini açıkladı. Bunu sağlayan üç farklı ilaç kombinasyonu... Peki bu yöntem insanlarda da işe yarayacak mı? Pankreas kanseri korkutucu bir hastalık olmaktan çıkacak mı? NTV'den Melike Şahin'in haberi.