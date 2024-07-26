Dünya Covid-19 için yeniden alarmda: "En bulaşıcı varyant yayılıyor"
Covid-19 virüsü mutasyonlarla kendini yenilemeye devam ederken iki yeni varyant tekrar hızla yayılmaya başladı. Uzmanlar, yeni varyantların şimdiye kadar karşılaşılan "en bulaşıcı" tür olduğunu öne sürüyor. Veriler en az 21 ABD eyaletinde Covid vakalarının çok yüksek seviyelerde olduğunu gösteriyor. Peki yeni varyantlar nasıl ve nerede ortaya çıktı? Korunmak için neler yapabiliriz? İşte Covid'in muhtemel geri dönüşü için alınabilecek tüm önlemler...
COVID ENFEKSİYONLARI ARTIYOR
ABD Başkanı Joe Biden, son zamanlarda Covid-19'a yakalanan tek şanssız kişi değil.
Son zamanlarda ABD genelindeki 21 eyalette atık suda "çok yüksek" SARS-COV-2 virüs seviyeleri gözlemlendi.
Uzmanlara göre bu yaz, Covid enfeksiyonlarındaki artış 2023'ün aynı dönemine göre daha yüksek.