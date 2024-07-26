Dünya Covid-19 için yeniden alarmda: "En bulaşıcı varyant yayılıyor"

EN BULAŞICI VARYANT ALARMI

Kaliforniya Üniversitesi yeni varyantlar için, "Çok, çok bulaşıcı bir varyantınız var, muhtemelen sahip olduğumuz en bulaşıcı olanlardan biri" açıklamasında bulundu.

Salgının üzerinden yıllar geçtiği için daha az sayıda insanın Covid testi yaptırmasıyla birlikte hastalığın tespit edilmesi zorlaşıyor.