Dünya genelinde 400 milyon insan uzun Covid mağduru
Araştırmacılar, dünya çapında yaklaşık 400 milyon insanın uzun süreli Covid geçirdiğini söylüyor. Yeni bir rapora göre, bu durum hastalar ve toplum üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor. Uzun Covid hastalarının yalnızca yüzde 7 ila yüzde 10'u hastalığa yakalandıktan iki yıl sonra tamamen iyileşebiliyor. Hastalığın küresel ekonomik maliyeti yılda yaklaşık 1 trilyon dolar olarak tahmin ediliyor.
KÜRESEL EKONOMİNİN YÜZDE 1'İ
Bilim insanlarının yeni raporuna göre, dünya çapında yaklaşık 400 milyon kişi uzun süreli Covid'den etkilenmiş durumda.
Ekip, sağlık hizmetleri ve hastaların işe dönememesi gibi faktörlerden kaynaklanan ekonomik maliyetin her yıl dünya çapında yaklaşık 1 trilyon dolar veya küresel ekonominin yaklaşık yüzde 1'i olduğunu tahmin ediyor.