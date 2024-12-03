Dünya "kanayan göz virüsü" için alarmda: Seyahat uyarıları devrede!

Dünya çapındaki halk sağlığı yetkilileri, "kanayan göz virüsü" olarak bilinen ölümcül bir hastalığın yayılması nedeniyle alarmda. Ruanda'da, tedavi edilmediği takdirde genellikle ölümcül olan "Marburg virüsü" salgını nedeniyle en az 15 kişi öldü. Dünya Sağlık Örgütü, Ruanda'ya yapılacak her türlü seyahat konusunda uyarıda bulundu. Virüs, enfekte olan insanların kan damarlarına zarar vererek gözler de dahil olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde kanamaya neden oluyor. Peki bu virüs tam olarak nedir ve nasıl yayılır?

Dünya "kanayan göz virüsü" için alarmda: Seyahat uyarıları devrede! - 1

DÜNYA BİR KEZ DAHA ALARMDA

Dünya bir kez daha salgın tehdidiyle alarmda.

Ruanda Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 29 Kasım itibarıyla ülkede görülen "Marburg virüsü" salgını nedeniyle en az 66 kişi enfekte oldu, 15 kişi de hayatını kaybetti.

Sıklıkla ölümcül olan ve çok daha iyi bilinen Ebola virüsü ile ilişkili olan Marburg, "kanayan göz virüsü" olarak biliniyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Dünya "kanayan göz virüsü" için alarmda: Seyahat uyarıları devrede! - 2

VÜCUDUN HER YERİNDEN KANAMAYA NEDEN OLUYOR

Bu virüs, enfekte olan insanların kan damarlarına zarar vererek gözler de dahil olmak üzere vücuttaki çeşitli açıklıklardan kanamaya neden oluyor.

Beş güne kadar süren ateşin ardından hastalarda kan damarlarında hasar oluşmaya başlıyor, bu da iç kanamaya, kafa karışıklığı ve saldırganlık gibi psikolojik belirtilere ve burun, diş eti, vajina, göz, ağız veya kulaklardan sürekli kanamaya neden oluyor.

Dünya "kanayan göz virüsü" için alarmda: Seyahat uyarıları devrede! - 3

DSÖ'DEN SEYAHAT UYARISI

Ekim ayında Dünya Sağlık Örgütü, Ruanda'ya yapılacak her türlü seyahat konusunda uyarıda bulundu.

İngiltere'nin ulusal halk sağlığı kurumu da Ruanda'yı ziyaret edecekleri cenaze törenlerine katılmak veya vahşi hayvanlarla temas kurmak gibi etkinliklerden kaçınmaları konusunda uyardı.

Dünya "kanayan göz virüsü" için alarmda: Seyahat uyarıları devrede! - 4

Hastalık, son haftalarda küresel sağlık uzmanlarını endişelendiren birkaç virüsten sadece biri.

Maymun çiçeği virüsü geçtiğimiz günlerde İngiltere ve Kaliforniya'da da görüldü.

Dünya "kanayan göz virüsü" için alarmda: Seyahat uyarıları devrede! - 5

KANAYAN GÖZ/MARBURG VİRÜSÜ NEDİR?

Marburg virüsü ilk olarak 1967 yılında Almanya'nın Marburg ve Frankfurt kentleriyle, o dönem Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'da ortaya çıkan salgının ardından bilim insanları tarafından tanımlanmıştır.

Filovirüsler olarak bilinen ve ölümcül Ebola'yı da içeren bir mikroorganizma ailesinin parçasıdır. İngiltereli bir sağlık kuruluşuna göre iki virüs "klinik olarak neredeyse ayırt edilemez"dir.

Dünya "kanayan göz virüsü" için alarmda: Seyahat uyarıları devrede! - 6

Bu virüsün insanlara genellikle meyve yarasaları aracılığıyla bulaştığı ve vücutta 21 güne kadar (ortalama beş ila dokuz gün) semptom göstermeden sessizce kuluçkalanabileceği düşünülüyor.

Tedavi edilmezse genellikle ölümcüldür ve tahmini vaka ölüm oranı yaklaşık yüzde 62'dir.

Dünya "kanayan göz virüsü" için alarmda: Seyahat uyarıları devrede! - 7

Etkili olduğu bilinen spesifik bir antiviral tedavi olmasa da, araştırılmakta olan potansiyel bir aşı mevcut.

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