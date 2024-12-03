Dünya "kanayan göz virüsü" için alarmda: Seyahat uyarıları devrede!
Dünya çapındaki halk sağlığı yetkilileri, "kanayan göz virüsü" olarak bilinen ölümcül bir hastalığın yayılması nedeniyle alarmda. Ruanda'da, tedavi edilmediği takdirde genellikle ölümcül olan "Marburg virüsü" salgını nedeniyle en az 15 kişi öldü. Dünya Sağlık Örgütü, Ruanda'ya yapılacak her türlü seyahat konusunda uyarıda bulundu. Virüs, enfekte olan insanların kan damarlarına zarar vererek gözler de dahil olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde kanamaya neden oluyor. Peki bu virüs tam olarak nedir ve nasıl yayılır?
DÜNYA BİR KEZ DAHA ALARMDA
Dünya bir kez daha salgın tehdidiyle alarmda.
Ruanda Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 29 Kasım itibarıyla ülkede görülen "Marburg virüsü" salgını nedeniyle en az 66 kişi enfekte oldu, 15 kişi de hayatını kaybetti.
Sıklıkla ölümcül olan ve çok daha iyi bilinen Ebola virüsü ile ilişkili olan Marburg, "kanayan göz virüsü" olarak biliniyor.