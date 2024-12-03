Dünya "kanayan göz virüsü" için alarmda: Seyahat uyarıları devrede!

VÜCUDUN HER YERİNDEN KANAMAYA NEDEN OLUYOR

Bu virüs, enfekte olan insanların kan damarlarına zarar vererek gözler de dahil olmak üzere vücuttaki çeşitli açıklıklardan kanamaya neden oluyor.

Beş güne kadar süren ateşin ardından hastalarda kan damarlarında hasar oluşmaya başlıyor, bu da iç kanamaya, kafa karışıklığı ve saldırganlık gibi psikolojik belirtilere ve burun, diş eti, vajina, göz, ağız veya kulaklardan sürekli kanamaya neden oluyor.