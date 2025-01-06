Dünya Sağlık Örgütü "5 gramın altında olmalı" diyor: 1 lokması yüksek tansiyon nedeni

Bu durum kan basıncını doğrudan artıracağı gibi, daha ciddi tablolarda kalıcı böbrek hasarı gelişebilir.



Tansiyon problemleriniz varsa, bu tür yiyecekleri sınırlamak önemlidir. Ayrıca, potasyum açısından zengin besinleri (muz, avokado, ıspanak gibi) tüketmek tansiyonun dengelenmesine yardımcı olabilir. Kişisel durumunuza göre bir diyet planı için doktora veya diyetisyene danışmanız faydalı olacaktır.