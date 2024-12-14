Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Ölümcül hastalık zirve yaptı

İklim değişikliğinin etkisiyle artan sıcaklıklar, sivrisineklerin daha geniş alanlara yayılmasına yol açtı. Karayipler ve Amerika kıtası dang hummasından ciddi şekilde etkileniyor. Dünya Sağlık Örgütü, dang hummasından kaynaklanan ölümlerin de arttığını bildirdi. Bu yıl, sivrisinek kaynaklı virüsün 12,6 milyon şüpheli vakası rapor edildi

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Ölümcül hastalık zirve yaptı - 1

Bölgesel sağlık yetkililerine göre, Karayipler ve Amerika kıtası dang hummasından ciddi şekilde etkileniyor. Bu yıl, sivrisinek kaynaklı virüsün 12,6 milyon şüpheli vakası rapor edildi. Bu sayı, 2023'te bildirilen vakaların neredeyse üç katı.

SAĞLIK HABERLERİ

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Ölümcül hastalık zirve yaptı - 2

İklim değişikliğinin etkisiyle artan sıcaklıklar, sivrisineklerin daha geniş alanlara yayılmasına yol açarak vakaların küresel ölçekte artmasına neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü, dang hummasından kaynaklanan ölümlerin de arttığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Ölümcül hastalık zirve yaptı - 3

2023'te 2.467 olan ölüm sayısı, 2024'te 7.700'ü geçti. PAHO Direktörü Jarbas Barbosa, yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere bölgedeki vaka sayısının, kayıtların tutulmaya başlandığı 1980 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Ölümcül hastalık zirve yaptı - 4

Barbosa, "Bu doğrudan iklimsel olaylarla bağlantılı" diyerek, yüksek sıcaklıklar, kuraklık ve sellerin etkilerini vurguladı. Hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme ve kötü sağlık koşulları, dang hastalığının artışına katkıda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Ölümcül hastalık zirve yaptı - 5

Dang humması, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan ve hızla yayılan bir enfeksiyon hastalığıdır. Özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen bu hastalık, Aedes aegypti ve Aedes albopictus türü sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara geçer.

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Ölümcül hastalık zirve yaptı - 6

Hastalığın etkeni, dört farklı tipi bulunan Dengue virüsüdür. Bu nedenle bir kez hastalığa yakalanmak, diğer türlere karşı bağışıklık sağlamaz ve tekrar enfekte olma riski taşır.

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Ölümcül hastalık zirve yaptı - 7

DANG HUMMASI BELİRTİLERİ NELER?

Dang humması genellikle yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, deri döküntüleri, bulantı ve kusma gibi belirtilerle kendini gösterir. Bazı hastalarda ise kanama eğilimi, mide ağrısı ve ciddi sıvı kaybı gibi daha ağır semptomlar ortaya çıkabilir. Bu durum “şiddetli dang humması” ya da “deng hemorajik ateşi” olarak adlandırılır ve hayatı tehdit edebilir.

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Ölümcül hastalık zirve yaptı - 8

TEHLİKESİ NE?

Dang humması dünya genelinde her yıl milyonlarca insanı etkiler ve ölümcül olabilecek komplikasyonlara yol açabilir.

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Ölümcül hastalık zirve yaptı - 9

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, hastalığın görülme sıklığı son 50 yılda 30 kat artmıştır. Özellikle Asya, Afrika ve Güney Amerika’daki yoğun nüfuslu bölgelerde salgınlara neden olur.

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Ölümcül hastalık zirve yaptı - 10

TEDAVİSİ VE KORUNMA YOLLARI

Hastalığın spesifik bir tedavisi bulunmamaktadır. Tedavi, genellikle semptomların hafifletilmesine yöneliktir. Şiddetli vakalarda hastaneye yatış gerekebilir. Korunmanın en etkili yolu ise sivrisinek ısırıklarından kaçınmak ve sivrisineklerin üreme alanlarını kontrol altına almaktır.

Dang humması aşısı bazı bölgelerde kullanılmaktadır, ancak bu aşı sınırlı bir etki alanına sahiptir ve yalnızca belirli koşullarda uygulanır.

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Ölümcül hastalık zirve yaptı - 11

Sağlık uzmanları, hastalığın yayılmasını önlemek için hijyenik tedbirlerin artırılması, sivrisinek kontrol programlarının uygulanması ve bireylerin farkındalık düzeylerinin yükseltilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle salgın dönemlerinde, yüksek risk taşıyan bölgelere seyahat edenlerin dikkatli olması önem taşıyor.

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