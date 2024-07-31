Dünya Sağlık Örgütü "şifalı bitki" olarak tanımlıyor! Kendi kendine yetişiyor, yoğurtla karıştırınca kötü kolesterolü sıfırlıyor
Semizotu en sağlıklı besinlerin başında geliyor. Pirpirim adıyla da bilinen semizotu genellikle sıcak iklimli, otsu, etli ve tek yıllık bir bitkidir. Semizotu Dünya Sağlık Örgütü tarafından en çok kullanılan şifalı bitkilerden biri olarak belirlenmiştir. Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey Amerika ve Avustralya`da yetişebilen semizotu etli gövde ve yapraklardan oluşur.
Yaz mevsiminde sıkça tüketilen ve Türkiye'nin tamamında kendiliğinde bol bol yetişen semizotu, başta kalp ve cilt sağlığı olmak üzere bir çok faydasıyla ön plana çıkıyor.