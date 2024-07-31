Dünya Sağlık Örgütü "şifalı bitki" olarak tanımlıyor! Kendi kendine yetişiyor, yoğurtla karıştırınca kötü kolesterolü sıfırlıyor

Semizotu en sağlıklı besinlerin başında geliyor. Pirpirim adıyla da bilinen semizotu genellikle sıcak iklimli, otsu, etli ve tek yıllık bir bitkidir. Semizotu Dünya Sağlık Örgütü tarafından en çok kullanılan şifalı bitkilerden biri olarak belirlenmiştir. Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey Amerika ve Avustralya`da yetişebilen semizotu etli gövde ve yapraklardan oluşur.

Dünya Sağlık Örgütü "şifalı bitki" olarak tanımlıyor! Kendi kendine yetişiyor, yoğurtla karıştırınca kötü kolesterolü sıfırlıyor - 1

Yaz mevsiminde sıkça tüketilen ve Türkiye'nin tamamında kendiliğinde bol bol yetişen semizotu, başta kalp ve cilt sağlığı olmak üzere bir çok faydasıyla ön plana çıkıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Dünya Sağlık Örgütü "şifalı bitki" olarak tanımlıyor! Kendi kendine yetişiyor, yoğurtla karıştırınca kötü kolesterolü sıfırlıyor - 2

İnsanların uzun ömürlü olduğu yerlerdeki beslenme alışkanlığını inceleyen bilim insanları, bu kişilerin semizotunu gerek yemek yaparak gerekse salata olarak sofralarından eksik etmemiş olduğunu açıklıyor.

Dünya Sağlık Örgütü "şifalı bitki" olarak tanımlıyor! Kendi kendine yetişiyor, yoğurtla karıştırınca kötü kolesterolü sıfırlıyor - 3

KOLAJEN ÜRETİMİ ARTIRIR

Kolajen, cildin esnekliğini ve dayanıklılığını sağlayan temel bir proteindir. Semizotu, içerdiği C vitamini ve diğer antioksidanlar sayesinde kolajen üretimini artırarak, cilt sağlığını iyileştirir ve yaşlanma belirtilerini azaltır.

Dünya Sağlık Örgütü "şifalı bitki" olarak tanımlıyor! Kendi kendine yetişiyor, yoğurtla karıştırınca kötü kolesterolü sıfırlıyor - 4

Bu nedenle, semizotu tüketimi cildin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Dünya Sağlık Örgütü "şifalı bitki" olarak tanımlıyor! Kendi kendine yetişiyor, yoğurtla karıştırınca kötü kolesterolü sıfırlıyor - 5

KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜR

Omega-3 yağ asitleri, kalp-damar sağlığını koruyarak, kalp krizi ve felç riskini azaltır.

Dünya Sağlık Örgütü "şifalı bitki" olarak tanımlıyor! Kendi kendine yetişiyor, yoğurtla karıştırınca kötü kolesterolü sıfırlıyor - 6

Semizotu, özellikle alfa-linolenik asit (ALA) bakımından zengin olup, bu değerli yağ asidini bitkisel kaynaklardan sağlayan nadir bitkilerden biridir.

Dünya Sağlık Örgütü "şifalı bitki" olarak tanımlıyor! Kendi kendine yetişiyor, yoğurtla karıştırınca kötü kolesterolü sıfırlıyor - 7

Araştırmalar, düzenli semizotu tüketiminin kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürdüğünü ve iyi kolesterol (HDL) seviyelerini artırdığını göstermektedir.

Dünya Sağlık Örgütü "şifalı bitki" olarak tanımlıyor! Kendi kendine yetişiyor, yoğurtla karıştırınca kötü kolesterolü sıfırlıyor - 8

VÜCUTTAKİ KANI TEMİZLER

Aynı zamanda kanı temizleyici ve detoks etkisi gösteren özelliğe de sahiptir. İçeriğinde bulunan flavonoidler ve fenolik bileşikler, vücuttaki toksinlerin atılmasını hızlandırarak, karaciğer sağlığını destekler ve genel vücut fonksiyonlarını iyileştirir.

Dünya Sağlık Örgütü "şifalı bitki" olarak tanımlıyor! Kendi kendine yetişiyor, yoğurtla karıştırınca kötü kolesterolü sıfırlıyor - 9

İDRAR SÖKÜCÜ ÖZELLİĞİ BULUNUR

Semizotu ayrıca, idrar söktürücü özellikleri sayesinde böbrek sağlığını korur ve vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur.

Dünya Sağlık Örgütü "şifalı bitki" olarak tanımlıyor! Kendi kendine yetişiyor, yoğurtla karıştırınca kötü kolesterolü sıfırlıyor - 10

KİLO KONTROLÜ SAĞLAR

Düşük kalorili ve yüksek lif içeriğine sahip olan semizotu, kilo kontrolüne yardımcı olabilir ve uzun süre tok kalmanızı sağlayabilir.

Dünya Sağlık Örgütü "şifalı bitki" olarak tanımlıyor! Kendi kendine yetişiyor, yoğurtla karıştırınca kötü kolesterolü sıfırlıyor - 11

SEMİZOTU NASIL TÜKETİLİR

Semizotunu taze olarak kullanabilirsiniz. Yıkayıp, doğrayarak domates, salatalık, zeytin, beyaz peynir, yoğurt gibi malzemelerle karıştırarak nefis bir salata hazırlayabilirsiniz. Üzerine zeytinyağı ve limon suyu eklemeyi unutmayın.

Dünya Sağlık Örgütü "şifalı bitki" olarak tanımlıyor! Kendi kendine yetişiyor, yoğurtla karıştırınca kötü kolesterolü sıfırlıyor - 12

Semizotu, özellikle zeytinyağlı yemeklerde kullanılır. Soğan ve sarımsak ile kavrulup, üzerine yumurta kırarak veya yoğurt ekleyerek tüketebilirsiniz.

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