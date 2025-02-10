Dünyaca ünlü araştırmacı 4 önemli takviyeyi açıkladı: Uzun yaşam için kritik rolü var
İnsan ömrünü belirleyen yalnızca genetik miras değil, aynı zamanda yaşam tarzı da büyük rol oynuyor. Bu alanda yaptığı çalışmalarla tanınan Dr. Eric Verdin, sağlığını koruyarak uzun yaşamak için düzenli olarak kullandığı dört takviyeyi açıkladı.
Dr. Verdin, uzun ömür araştırmalarında dünyadaki en saygın isimlerden biri. San Francisco’daki Buck Yaşlanma Araştırmaları Enstitüsü’nün CEO’su ve başkanı olarak, ekibiyle birlikte sağlıklı yaşlanmanın sırlarını araştırıyor. Amaçları, yaş ilerledikçe bilişsel yetiler ve hareket kabiliyetinde meydana gelen gerilemeleri en aza indirerek, insanların daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamak.