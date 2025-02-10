Dünyaca ünlü araştırmacı 4 önemli takviyeyi açıkladı: Uzun yaşam için kritik rolü var

4- KREATİN

Kas gelişimi denildiğinde akla ilk gelen takviyelerden biri olan kreatin, aslında sadece sporcular için değil, bilişsel performansı artırmak isteyenler için de faydalı olabilir.



Dr. Verdin, kreatinin hücre fonksiyonlarını desteklediğini ve enerji üretiminde kritik bir rol oynadığını söylüyor. Bilimsel araştırmalar da kreatinin fiziksel performansın yanı sıra hafıza ve beyin işlevlerine olumlu katkı sağladığını ortaya koyuyor.



Özetle, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek için genetik faktörler kadar yaşam tarzı da belirleyici. Beslenme, hareket, uyku ve stres yönetimine dikkat edildiğinde, bazı takviyeler de süreci destekleyebilir. Dr. Verdin’in önerdiği bu dört takviye, sağlıklı yaşlanma yolunda önemli birer yardımcı olabilir.