Dünyada corona virüs: Vaka sayısı 21 milyonu aştı

Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 21 milyonun üzerine çıkarken toplam can kaybı da 757 bini aştı. Covid-19'u atlatarak iyileşenlerin sayısı 14 milyona yaklaştı. ABD, 5.5 milyon vaka ve 170 binden fazla can kaybıyla koronavirüsün en fazla etkilediği ülke. Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1262, Hindistan'da 1007, Meksika'da 627 kişi hayatını kaybetti.

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ntv.com.tr 14.08.2020 - 08:52

İlk olarak Çin'de görülen yeni tip corona virüs tüm dünyayı etkisi altına alan bir küresel salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 21 milyonu geçerken 757 binden fazla insan ise hayatını kaybetti.

Covid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1262 kişi hayatını kaybetti.



Ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 105 bin 463'e, vaka sayısı da 60 bin 91 artarak 3 milyon 224 bin 876'ya yükseldi.

HİNDİSTAN Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1007 kişinin hayatını kaybetmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 48 bin 40'a çıktı.



Vaka sayısı son 24 saatte 64 bin 553 artarak 2 milyon 461 bin 190'a ulaştı.



Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 751 bin 555 kişi iyileşti.

MEKSİKA Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede, son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 627 artarak 55 bin 293'e ulaştı.



Meksika'da Covid-19 vaka sayısı 7 bin 371 artışla 505 bin 751'e yükseldi.



Ülkede bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 341 bin 507 kişi iyileşti.

AFRİKA'DA VAKALAR 1 MİLYONU AŞTI Afrika kıtasında, yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 88 bin 777'ye yükseldi.



Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 476 artarak 1 milyon 88 bin 777 oldu.

Kıtada salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 405 artışla 24 bin 727'ye ulaştı. Bugüne kadar Covid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 11 bin 270 ölümle Güney Afrika, 5 bin 107 ölümle Mısır ve 1341 ölümle Cezayir'de görüldü.



Mauritius'ta aktif Covid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.