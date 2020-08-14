Dünyada corona virüs: Vaka sayısı 21 milyonu aştı

ntv.com.tr 14.08.2020 - 08:52
İlk olarak Çin'de görülen yeni tip corona virüs tüm dünyayı etkisi altına alan bir küresel salgına dönüştü.
Dünya genelinde vaka sayısı 21 milyonu geçerken 757 binden fazla insan ise hayatını kaybetti.
Kıtada salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 405 artışla 24 bin 727'ye ulaştı.
Bugüne kadar Covid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 11 bin 270 ölümle Güney Afrika, 5 bin 107 ölümle Mısır ve 1341 ölümle Cezayir'de görüldü.
Mauritius'ta aktif Covid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.