Dünyada ekmek yerine tüketiliyor! Vücutta hastalık bırakmayan sebze: Yiyen doktor yüzü görmüyor

Sofranızda ve beslenme listenizde bulunan her besin vücudunuzda olumlu ya da olumsuz etki yaratır. Bazı besinler vücut sağlığını desteklerken bazıları da zamanla bağışıklığınızın düşmesine ya da kilo alımına neden olabilir. Vücuda şifa depolayan ve dünyada sıklıkla tüketilen bir sebze var ki yiyen hastalık nedir bilmiyor.

Dünyada ekmek yerine tüketiliyor! Vücutta hastalık bırakmayan sebze: Yiyen doktor yüzü görmüyor - 1

Bağışıklığınızı güçlendirmek, hastalıklara karşı direnç kazanmak, sağlıklı ve uzun bir ömür için beslenme listenizi gözden geçmirmeniz gerekiyor. Sağlıklı besinleri tüketerek vücudunuzun ihtiyacı olan viamin ve mineral desteğini sağyalabilirsiniz.

Dünyada ve özellikle de Güney Amerika'da sıklıkla tüketilen bir sebze var ki vücuda faydalarıyla dikkat çekiyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Dünyada ekmek yerine tüketiliyor! Vücutta hastalık bırakmayan sebze: Yiyen doktor yüzü görmüyor - 2

EKMEK YERİNE TÜKETİLİYOR

Görüntüsüyle patatesi andıran acı ve tatlı olmak üzere iki çeşidi bulunan ve içindeki karbonhidrat miktaryıla pek çok ülkede ekmek yerine tüketilen manyok sebzesi vücudun direncini artırıyor.

Dünyada ekmek yerine tüketiliyor! Vücutta hastalık bırakmayan sebze: Yiyen doktor yüzü görmüyor - 3

Manyok bitkisini dünyada 500 milyon insan sık sık tüketiyor. Tam bir şifa kaynağı olan bu bitki vücutta hastalık bırakmıyor.

Dünyada yarım bilyar insanın temel besin kaynağı olan manyok sebzesi, kaynatılmasının ve kızartılmasının yanında zaman zaman una dönüştürülüp tüketilebiliyor.

Dünyada ekmek yerine tüketiliyor! Vücutta hastalık bırakmayan sebze: Yiyen doktor yüzü görmüyor - 4

VÜCUDA C VİTAMİNİ YÜKLÜYOR

Bol C vitamini kaynaklarından biri olan manyok, içindeki manganezle serbest radikallerin normal hücreler üzerinde zarar verici etkiye neden olmasıyla oluşan oksidatif strese karşı koruyucu bir rol oynuyor. Nutrition & Metabolism dergisi, düzenli C vitamini alımının soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarına iyi geldiğini duyurdu.

Manyok içindeki C vitaminiyle vücudun bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklar karşı da korur.

Dünyada ekmek yerine tüketiliyor! Vücutta hastalık bırakmayan sebze: Yiyen doktor yüzü görmüyor - 5
Dünyada ekmek yerine tüketiliyor! Vücutta hastalık bırakmayan sebze: Yiyen doktor yüzü görmüyor - 6

YAŞLANMA KARŞITI

Cilt bakımında da kullanılan manyok kökü, bal ya da zeytinyağı ile karıştırıldığında ölü derileri soyuyor ve cilde aydınlık veriyor. Yaşlanma karşıtı olan manyok, kolajen yüklü olmasının yanı sıra cildi güneşin zararlı ışınlarına karşı da korur.

Dünyada ekmek yerine tüketiliyor! Vücutta hastalık bırakmayan sebze: Yiyen doktor yüzü görmüyor - 7

Kan şekerini yükselten glisemik indeks, yorgunluğa ve diyabete neden olabiliyor. Aşırı nişasta kullanımı da kan şekeri üzerinde olumsuz etkiye neden olan faktörler arasında yer alıyor.Manyokun içerisinde bulunan nişasta oranı, diğer nişastalı sebzelere nazaran daha düşüktür.

Dünyada ekmek yerine tüketiliyor! Vücutta hastalık bırakmayan sebze: Yiyen doktor yüzü görmüyor - 8

Haşlanmış patatesteki glisemik indeks oranı 78'dir ve bu da vücut sağlığı için yüksek bir oran demektir. Genellikle iyi karbonhidrat sınıfında olan manyok, diğer karbonhidratlı ürünlere göre daha sağlıklı sayılır.Ancak yine diyabetiniz varsa ve zaten yeterli karbonhidratı aldığınızı düşünüyorsanız, manyok tüketirken dikkat etmekte fayda var.

Dünyada ekmek yerine tüketiliyor! Vücutta hastalık bırakmayan sebze: Yiyen doktor yüzü görmüyor - 9

Amerikan Epidemiyoloji Dergisi’nde yayınlanan bir makalede, eklemlerde kızarıklık ve şişlik şeklinde kendisini gösteren artrit hastalığı için manganezin doğal bir ilaç olduğu açıklandı. Manyok sebzesi bol miktarda manganez içerdiği için vücudun bu ihtiyacını karşılar.

Dünyada ekmek yerine tüketiliyor! Vücutta hastalık bırakmayan sebze: Yiyen doktor yüzü görmüyor - 10

KİLO VERME SÜRECİNDE ETKİLİ

Healthline yazarları, manyok bitkisinin kilo verme sürecinde de etkili olabileceğini savunuyor. Manyok kökünü tüketirken, aşırıya kaçmamakta fayda var. Manyokun kökleri bilinçsizce tüketildiğinde mide ağrısı, yanma, baş ağrısı gibi sonuçlar doğurabiliyor.

Dünyada ekmek yerine tüketiliyor! Vücutta hastalık bırakmayan sebze: Yiyen doktor yüzü görmüyor - 11

Manyok yenmeden önce kesinlikle soyulmalı ve pişmiş şekilde tüketilmeli. Pişirmeden önce 48 ila 60 saat bekletmesi de manyokun içeriğinde toksisiteyi azaltacaktır.

Dünyada ekmek yerine tüketiliyor! Vücutta hastalık bırakmayan sebze: Yiyen doktor yüzü görmüyor - 12

MANYOK TÜRKİYE'DE YETİŞİR Mİ?

Manyok, ülkemizde kurak ve verimsiz arazilerde yetiştirilebilecek önemli bir enerji bitkisidir.

ÖNEMLİ! Manyok bitkisi ya da sebzesini beslenme listenize eklemeden önce mutlaka bir uzmana danışanız önemlidir.

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