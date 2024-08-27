Dünyada ekmek yerine tüketiliyor! Vücutta hastalık bırakmayan sebze: Yiyen doktor yüzü görmüyor

Haşlanmış patatesteki glisemik indeks oranı 78'dir ve bu da vücut sağlığı için yüksek bir oran demektir. Genellikle iyi karbonhidrat sınıfında olan manyok, diğer karbonhidratlı ürünlere göre daha sağlıklı sayılır.Ancak yine diyabetiniz varsa ve zaten yeterli karbonhidratı aldığınızı düşünüyorsanız, manyok tüketirken dikkat etmekte fayda var.