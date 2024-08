Dünyada ekmek yerine tüketiyor! Vücutta hastalık bırakmayan sebze: Yiyen doktor yüzü görmüyor

VÜCUDA C VİTAMİNİ YÜKLÜYOR

Bol C vitamini kaynaklarından biri olan manyok, içindeki manganezle serbest radikallerin normal hücreler üzerinde zarar verici etkiye neden olmasıyla oluşan oksidatif strese karşı koruyucu bir rol oynuyor. Nutrition & Metabolism dergisi, düzenli C vitamini alımının soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarına iyi geldiğini duyurdu.



Manyok içindeki C vitaminiyle vücudun bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklar karşı da korur.