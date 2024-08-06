Dünyada en kalitesi Aydın'da yetişiyor! 10 gün önce başladı: Kan pıhtılaşmasını önlüyor, vücuda enerji yüklüyor
Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın’da sıcaklar, incir sezonunu 10 gün öne çekti. Hem lezzetli hem de besleyici bir meyve olan incir sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Serbest radikallerle savaşan incir hücre hasarının da önüne geçmeye yardımcı olabiliyor.
Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayan ve önemli ihraç ürünlerinden olan incirde sezon hareketliliği başladı.