Dünyada en kalitesi Aydın'da yetişiyor! 10 gün önce başladı: Kan pıhtılaşmasını önlüyor, vücuda enerji yüklüyor

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın’da sıcaklar, incir sezonunu 10 gün öne çekti. Hem lezzetli hem de besleyici bir meyve olan incir sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Serbest radikallerle savaşan incir hücre hasarının da önüne geçmeye yardımcı olabiliyor.

Dünyada en kalitesi Aydın'da yetişiyor! 10 gün önce başladı: Kan pıhtılaşmasını önlüyor, vücuda enerji yüklüyor - 1

Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayan ve önemli ihraç ürünlerinden olan incirde sezon hareketliliği başladı.

SAĞLIK HABERLERİ

Dünyada en kalitesi Aydın'da yetişiyor! 10 gün önce başladı: Kan pıhtılaşmasını önlüyor, vücuda enerji yüklüyor - 2

HASAT TELAŞI BAŞLADI

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği ve ülke pazarının yüzde 80’ini karşılayan Aydın’da da üreticileri hasat telaşı sardı.

Dünyada en kalitesi Aydın'da yetişiyor! 10 gün önce başladı: Kan pıhtılaşmasını önlüyor, vücuda enerji yüklüyor - 3

Aydın'da yaklaşık 400 bin dönüm alanda incir üretimi yapılırken, sezonda da ortalama 200 bin ton ürün elde edildiği belirtiliyor. Hasat sezonuna başlayan üreticiler de gün doğmadan yola çıkıp güneşi ise incir ağaçlarının altında karşılıyor.

Dünyada en kalitesi Aydın'da yetişiyor! 10 gün önce başladı: Kan pıhtılaşmasını önlüyor, vücuda enerji yüklüyor - 4

Bu yıl etkili olan sıcaklar sebebiyle incir sezonu beklenenden erken geldi. Hasada başladıklarını ifade eden Germencik ilçesindeki incir üreticilerinden Davut Çilek, bu yıl kaliteden umutlu olduklarını ancak rekoltede düşüş yaşandığını belirtti.

Dünyada en kalitesi Aydın'da yetişiyor! 10 gün önce başladı: Kan pıhtılaşmasını önlüyor, vücuda enerji yüklüyor - 5

Sezona 10 gün kadar erken başladıklarını ve hasat sezonunun da kısa süreceğini tahmin ettiklerini ifade eden incir üreticisi Davut Çilek; “Bu yıl yaşanan yüksek sıcaklıklar, incir sezonunu 10 gün kadar erken başlattı. Bu sezon rekoltede biraz eksik var. Yaklaşık yüzde 20 bir düşüş bekliyoruz rekoltede ama kalite çok iyi. Fiyat beklentisi de yüksek. Bu yıl kürek malı olarak adlandırılan ürüne 250 TL üzerinde bir fiyat bekliyoruz. Normalde incirde sezon 45 gün kadar sürebiliyor ama bu yıl 30-35 gün kadar sürecek gibi gözüküyor. Bizim ekmek teknemiz bu incir. Tüm geçimimizi buradan sağlıyoruz. Buradan topladığımız incirler Türkiye'nin farklı illerine hatta farklı ülkelere gidiyor. Sezonumuzun tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum” dedi.

Dünyada en kalitesi Aydın'da yetişiyor! 10 gün önce başladı: Kan pıhtılaşmasını önlüyor, vücuda enerji yüklüyor - 6

KABIZLIK SORUNUNU ÇÖZER

Lezzetiyle tad damakta bırakan incir, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. İncir, güçlü bir lif kaynağı olarak biliniyor. Dolayısıtla sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığını engelliyor.

Dünyada en kalitesi Aydın'da yetişiyor! 10 gün önce başladı: Kan pıhtılaşmasını önlüyor, vücuda enerji yüklüyor - 7

YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ AZALTIR

Mevsiminde tüketilen incir, hücre hasarını önlemeye de yardımcı oluyor. Bununla birlikte yaşlanma belirtilerini azaltıyor ve antioksidan ihtiyacını da karşılıyor.

Dünyada en kalitesi Aydın'da yetişiyor! 10 gün önce başladı: Kan pıhtılaşmasını önlüyor, vücuda enerji yüklüyor - 8

K VİTAMİNİ İÇERİĞİYLE KAN PIHTILAŞMASINI ÖNLER

İncir kemik sağlığı için gerekli olan kalsiyum ve potasyum miktarı bakımından da çok zengin. Bu mineraller, kemik yoğunluğunu artırabilir ve hipertansiyonu önlemeye yardımcı olabilir. İncir, bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini ve kan pıhtılaşmasını düzenleyen K vitamini içerir.

Dünyada en kalitesi Aydın'da yetişiyor! 10 gün önce başladı: Kan pıhtılaşmasını önlüyor, vücuda enerji yüklüyor - 9

VÜCUDA ENERJİ YÜKLER

Doğal şeker içeriği bulunan incir güçlü bir enerji kaynağıdır, yorgunluk hissini ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Yüksek lif içeriği sayesinde, incir tokluk hissini artırabilir ve aşırı yemek yeme eğilimini azaltabilir.

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