Dünyada en kalitesi Aydın'da yetişiyor! 10 gün önce başladı: Kan pıhtılaşmasını önlüyor, vücuda enerji yüklüyor

Sezona 10 gün kadar erken başladıklarını ve hasat sezonunun da kısa süreceğini tahmin ettiklerini ifade eden incir üreticisi Davut Çilek; “Bu yıl yaşanan yüksek sıcaklıklar, incir sezonunu 10 gün kadar erken başlattı. Bu sezon rekoltede biraz eksik var. Yaklaşık yüzde 20 bir düşüş bekliyoruz rekoltede ama kalite çok iyi. Fiyat beklentisi de yüksek. Bu yıl kürek malı olarak adlandırılan ürüne 250 TL üzerinde bir fiyat bekliyoruz. Normalde incirde sezon 45 gün kadar sürebiliyor ama bu yıl 30-35 gün kadar sürecek gibi gözüküyor. Bizim ekmek teknemiz bu incir. Tüm geçimimizi buradan sağlıyoruz. Buradan topladığımız incirler Türkiye'nin farklı illerine hatta farklı ülkelere gidiyor. Sezonumuzun tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum” dedi.