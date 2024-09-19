Dünyada en kötü sağlık sistemine sahip ülke! Yeni rapor açıkladı: Harcama fazla, performans düşük

HARCAMA FAZLA, PERFORMANS DÜŞÜK

Raporda diğer dikkat çeken kısım ise sağlık sistemine yapılan harcamalar oldu. Avustralya, sağlık sistemine en az harcama yapan ancak performansı en yüksek siteme sahip ülke olarak görünürken, ABD yine açık ara farkla en fazla harcamayı yapan ülke oldu.