Dünyada en kötü sağlık sistemine sahip ülke! Yeni rapor açıkladı: Harcama fazla, performans düşük
ABD merkezli Commonwealth Fund vakfı, Avustralya, Hollanda, İngiltere, Yeni Zelanda, Fransa, İsveç, Kanada, İsviçre, Almanya ve ABD’nin sağlık sistemlerini analiz etti. En iyi performans gösteren sistemin Avustralya’da olduğu ortaya çıkarken, ABD, açık ara farkla en kötü sağlık sistemi olarak görüldü.
Commonwealth Fund vakfından yayımlanan raporda, “Mirror, Mirror 2024, Commonwealth Fund'ın seçilmiş ülkelerdeki sağlık sistemlerinin performansını karşılaştıran sekizinci raporudur. İlk baskının yapıldığı 2004 yılından bu yana amacımız değişmemiştir: