Dünyada herkes ona "süper besin" diyor: İltihabı söküyor, kanser ve kalp hastalığıyla savaşıyor

FİZİKSEL İYİLEŞTİRMEYİ ARTIRIR

Sporcular ve fitness tutkunları için yaban mersini kas iyileşmesini hızlandırabilir ve yoğun egzersizden sonra ağrıyı azaltabilir. Doğal iltihap önleyici ve antioksidan özellikleri bu süreçte önemli bir rol oynar.



YABAN MERSİNİ NASIL TÜKETİLİR?



Onları olduğu gibi yiyebilir veya yulaf ezmenize veya smoothielerinize eklemek için doğrayabilirsiniz. Uzmanlar, tam faydalarından yararlanmak için günde en az bir avuç (yaklaşık 1/2 su bardağı) tüketmenizi öneriyor.



Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir