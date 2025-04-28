Dünyada hızla yayılan zayıflama yöntemi: Kalp, mide, sindirim ve kas erimesi nedeni
Son dönemde zayıflamak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği zayıflama iğneleri, kontrolsüz kullanım nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Özellikle sosyal medya ve ünlüler dünyasında hızla yayılan bu yöntem, yüz, el ve ayaklarda kas kaybı, yüzde çökme gibi ağır yan etkilerle gündeme geliyor.
Ancak tehlike bunlarla sınırlı değil. Uzmanlar, zayıflama iğnelerinin kalp ritim bozuklukları, sindirim sistemi problemleri, mide ve bağırsakta ağrılar ile kas erimesi gibi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırladığını vurguluyor. Uzman kontrolü olmadan kullanılan bu ilaçlar, kan şekeri dengesizliği ve pankreas fonksiyonlarında bozulma gibi riskleri de beraberinde getiriyor.