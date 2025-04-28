Dünyada hızla yayılan zayıflama yöntemi: Kalp, mide, sindirim ve kas erimesi nedeni

HERKESİN KULLANIMINA UYGUN DEĞİL

Uzmanlara göre zayıflama iğneleri, yalnızca vücut kitle indeksi (VKİ) 30'un üzerinde olan obez bireylerde ya da ek hastalığı bulunan ve VKİ'si 35'in üzerinde olan hastalarda kullanılmalı.



Diyabet ve obezite tedavisi için geliştirilen bu ilaçların herkesin kullanımına açık olması ise büyük bir sağlık riski doğuruyor.





