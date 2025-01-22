Dünyada HMPV virüsü tedirginliği! DSÖ küresel salgın ilan edecek mi?

"BU VİRÜS İÇİN BİR AŞI GELİŞTİRİLMEDİ"

Harris, HMPV virüsüne ilişkin tedavi ve aşılamaya ilişkin şunları aktardı:



"Bu virüs için bir aşı yok. Bir aşı geliştirilmemiş olmasının nedeni, geçmişte insan nüfusunda önemli bir hastalığa neden olmamasıdır. Bu virüs için belirli bir antiviral tedavi de yok. Tedavi, her zamanki semptomatik tedavidir. Boğazınız ağrıyorsa sıcak içecekler için, dinlenin ve diğer insanları enfeksiyonunuza maruz bırakmayın. Evde kalın ve dinlenin."