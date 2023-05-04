Dünyada ilk kez: Ölümcül genetik bozukluğu olan bebeğe rahimdeyken beyin ameliyatı yapıldı

BEBEK SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE EVİNE DÖNDÜ

Boston Çocuk Hastanesi'nden Dr. Darren Orbach konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Genellikle doğumdan sonra görülen bebeğin sağlığındaki düşüşün ortaya çıkmadığını görmek bizi çok heyecanlandırdı. Şu anda altı haftalık olan bebeğin, ilaç kullanmadan, normal beslenerek ve kilo alarak eve döndüğünü bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Operasyonun beyin üzerinde herhangi bir olumsuz etki belirtisi yok." dedi.