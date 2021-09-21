Dünyada ilk: 'Varyant geçirmez' Covid aşısı denemeleri başladı

‘Varyant geçirmez’ aşı ile ilgili konuşan Manchester Üniversitesi'nden araştırmanın baş araştırmacısı Profesör Andrew Ustianowski, "Artık birinci nesil aşılara karşı bağışıklık tepkisinin, özellikle yaşlı insanlarda zayıflayabileceğini biliyoruz” derken “Yeni ortaya çıkan varyantların yaygınlığı ile birleştiğinde, Covid-19'u uzak tutmak için sürekli tetikte olmaya açık bir şekilde ihtiyaç var” diye konuştu.