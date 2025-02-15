Dünyada son yıllarda en popüler beslenme biçimi: Diyabet riskini tetikliyor
Aralıklı oruç, son yıllarda popülerlik kazanan ve en çok tercih edilen beslenme biçimlerinden biri. Öyle ki dünyaca ünlü isimler bile bu beslenme biçimini benimsiyor. Aralıklı orucun kilo vermeye yardımcı olduğu biliniyor. Ancak yapılan son araştırmalarda aralıklı orucun bu hastalığı tetikleyebileceği ortaya çıktı.
Yeni bir araştırma, son yıllarda popülerlik kazanan aralıklı orucun, ergenlik dönemindeki bireylerde Tip 2 diyabet riskini artırabileceğini ortaya koydu.
Hollywood yıldızları Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Cameron Diaz ve Mark Wahlberg gibi isimlerin benimsediği bu beslenme düzeni, kilo vermeye yardımcı olduğu gerekçesiyle yaygın olarak tercih ediliyor. Ancak bilim insanları, aralıklı orucun uzun vadeli sağlık etkileri konusunda fikir ayrılığı yaşıyor.