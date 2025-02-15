Dünyada son yıllarda en popüler beslenme biçimi: Diyabet riskini tetikliyor

Aralıklı oruç, son yıllarda popülerlik kazanan ve en çok tercih edilen beslenme biçimlerinden biri. Öyle ki dünyaca ünlü isimler bile bu beslenme biçimini benimsiyor. Aralıklı orucun kilo vermeye yardımcı olduğu biliniyor. Ancak yapılan son araştırmalarda aralıklı orucun bu hastalığı tetikleyebileceği ortaya çıktı.

Dünyada son yıllarda en popüler beslenme biçimi: Diyabet riskini tetikliyor - 1

Yeni bir araştırma, son yıllarda popülerlik kazanan aralıklı orucun, ergenlik dönemindeki bireylerde Tip 2 diyabet riskini artırabileceğini ortaya koydu.

Hollywood yıldızları Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Cameron Diaz ve Mark Wahlberg gibi isimlerin benimsediği bu beslenme düzeni, kilo vermeye yardımcı olduğu gerekçesiyle yaygın olarak tercih ediliyor. Ancak bilim insanları, aralıklı orucun uzun vadeli sağlık etkileri konusunda fikir ayrılığı yaşıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Dünyada son yıllarda en popüler beslenme biçimi: Diyabet riskini tetikliyor - 2

Almanya'da yapılan bir çalışma, aralıklı orucun bel çevresi için faydalı olabileceğini ancak ergen bireylerde insülin üretimini engelleyerek diyabet riskini artırabileceğini öne sürdü. Tip 2 diyabet, vücudun yeterli insülin üretememesi veya insülin etkinliğinin düşmesi sonucu ortaya çıkıyor.

Dünyada son yıllarda en popüler beslenme biçimi: Diyabet riskini tetikliyor - 3

DailyMail'de yer alan habere göre; Münih Teknik Üniversitesi Kardiyovasküler Metabolizma Profesörü Dr. Alexander Bartelt, "Aralıklı orucun kilo kaybı ve kalp sağlığına faydaları bilinmekle birlikte, ergenlerde olumsuz etkiler yaratabileceğini göz ardı etmemeliyiz" dedi. Dr. Stephan Herzig ise çalışmanın aralıklı orucun yetişkinler için faydalı olduğunu ancak çocuklar ve gençler için risk taşıyabileceğini gösterdiğini belirtti.


Dünyada son yıllarda en popüler beslenme biçimi: Diyabet riskini tetikliyor - 4

Araştırma fareler üzerinde incelemeler yapıldı. Fareler, 24 saat boyunca yiyecek almadan bekletildikten sonra iki gün normal beslenme ile desteklendi. 10 haftalık bir sürecin sonunda yetişkin ve yaşlı farelerde insülin duyarlılığının arttığı gözlemlenirken, ergen farelerde beta hücre fonksiyonlarında belirgin bir düşüş kaydedildi.


Dünyada son yıllarda en popüler beslenme biçimi: Diyabet riskini tetikliyor - 5

Bilim insanları, bunun pankreasta insülin üreten beta hücrelerinin ergenlik döneminde yeterince olgunlaşmamasından kaynaklandığını belirtti. Daha sonra farelerden elde edilen bulgular insan dokularıyla karşılaştırıldı ve diyabetli bireylerde benzer beta hücre olgunlaşmama belirtileri tespit edildi.

Moleküler biyoloji uzmanı Dr. Leonardo Matta, "Aralıklı orucun genellikle beta hücrelerine fayda sağladığı düşünülürken, genç farelerde uzun süreli oruç sonrası insülin üretiminde düşüş görmemiz bizi şaşkına uğrattı" dedi.


Dünyada son yıllarda en popüler beslenme biçimi: Diyabet riskini tetikliyor - 6

TİP 2 DİYABET VE RİSKLERİ

Tip 2 diyabet, vücudun insülin üretememesi veya etkin kullanamaması sonucu kan şekerinin yükselmesine neden olur. Uzun vadede bu durum kalp krizi, felç, göz, böbrek ve sinir hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.


Dünyada son yıllarda en popüler beslenme biçimi: Diyabet riskini tetikliyor - 7

İngiltere'de 2021/22 verilerine göre, yaklaşık 4,3 milyon insan diyabet hastası olarak kayıtlara geçti. Vakaların %90'ını Tip 2 diyabet oluştururken, bu hastalığın obezite ile yakından ilişkili olduğu biliniyor. Tip 1 diyabet ise genetik faktörlere bağlı olarak erken yaşlarda ortaya çıkıyor.

Uzmanlar, aralıklı orucun genç bireyler üzerindeki uzun vadeli etkilerinin daha detaylı araştırılması gerektiğini ve bireylerin beslenme tercihlerinde dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

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