Dünyada son yıllarda en popüler beslenme biçimi: Diyabet riskini tetikliyor

İngiltere'de 2021/22 verilerine göre, yaklaşık 4,3 milyon insan diyabet hastası olarak kayıtlara geçti. Vakaların %90'ını Tip 2 diyabet oluştururken, bu hastalığın obezite ile yakından ilişkili olduğu biliniyor. Tip 1 diyabet ise genetik faktörlere bağlı olarak erken yaşlarda ortaya çıkıyor.



Uzmanlar, aralıklı orucun genç bireyler üzerindeki uzun vadeli etkilerinin daha detaylı araştırılması gerektiğini ve bireylerin beslenme tercihlerinde dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.