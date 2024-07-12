Dünyada "süper meyve" olarak tanınıyor, magnezyum, çinko, lif zengini! Türkiye'de üretiliyor, tıbbı bitki sınıfında

Antioksidan aktivite ve fenolik bileşiklerin yanı sıra, yüksek miktarda C vitamini, B1, B2, B6 vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, magnezyum ve çinko mineralleri de içeren aronya, katma değeri ve antioksidan değeri çok yüksek olan özel bir bitki olarak dikkat çekiyor.