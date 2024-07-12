Dünyada "süper meyve" olarak tanınıyor, magnezyum, çinko, lif zengini! Türkiye'de üretiliyor, tıbbı bitki sınıfında
Ardahan'ın Posof ilçesinde tüm dünyada "süper meyve" olarak tanınan aronya bitkisi toprakla buluşturuldu. Aronya meyvesi sağlık açısından çok yararlı olup vitamin, mineral ve lif bakımından son derece zengin. Günlük tüketiminin yararlılığı yanında son çalışmalarla beraber aronya meyvesi Türkiye'de de tıbbi bitki sınıfına alındı.
Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sağlık açısından oldukça faydalı olan ve Türkiye'de sadece birkaç ilde üretilen aronya üretimine destek veriyor.