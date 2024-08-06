Dünyadaki en yaygın ölüm nedeni! Meğer çaresi limondaymış
Kalp ve damar hastalıkları dünyadaki en sık ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kalp damar hastalıklarından korunmak ve vücudun direncini artırmak için sağlıklı bir beslenme programı alışkanlığı benimsemek gerekiyor. Herkesin mutfağında bulunan limon meğer kalp-damar sağlığı için çok etkiliymiş.
Doğal C vitamini kaynağı denildiğinde akıllara ilk limon gelir. Vücuda pek çok yararı bulunan limonun bir faydası daha ortaya çıktı.
Limon herkesin mutfağında bolca bulunur. Genellikle salataların içine müthiş bir aroma katan limon faydalarıyla da dikkat çekiyor.