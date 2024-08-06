Dünyadaki en yaygın ölüm nedeni! Meğer çaresi limondaymış

Limon kokusuyla ve lezzetiyle herkes tarafından severek tüketir.

Limon kalp hastalıkları için iyi bir savaşçıdır. Beslenme ve metabolizma dergisi Hindawi'de yayınlanan bir araştırma, limonun kolesterol ve kan basıncını düşürerek daha sağlıklı bir kalbe katkıda bulunduğunu ortaya koyuyor.