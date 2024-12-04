Dünyadaki tek vaka! 15 yaşındaki Sena'nın eklemleri yerinden çıkıyor

"DURDUK YERE VE SEBEPSİZ BİR ŞEKİLDE OLDU"

Yaşadığı zorlukları anlatan Asel Sena Tengiz, "Bu durumu, bir sene önce kolumu kaldırdığımda fark ettim. O zaman durduk yere ve sebepsiz bir şekilde oldu. Aslında sebepsiz olması sıkıntıydı. Çok fazla hastaneye, doktora başvurduk. Genel olarak önerdikleri şey, cerrahiydi. Yaptığımız araştırmada, cerrahi operasyonun bizim için ileride bazı sıkıntılar oluşturabileceğini öğrendik. Son olarak İlker Hocama başvurduk. Bir yıldır uygulanan fizik tedavi sonuç verdi. Dünyada tek vaka olmamdan dolayı akademik araştırmalar yapıldı. Yapılan her şey deneyseldi fakat ona rağmen yine de büyük bir gelişme sağlandı” diye konuştu.



Tedavilerine devam eden Asel, her geçen gün daha iyiye gidiyor.