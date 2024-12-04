Dünyadaki tek vaka! 15 yaşındaki Sena'nın eklemleri yerinden çıkıyor

Samsun'da yaşayan 15 yaşındaki Asel Sena Tengiz, dünyada nadir görülen hastalığın sadece kendisinde görülen farklı durumları nedeniyle "tıpta bir ilk" oldu. Sena'nın köprücük kemiği ile kürek kemiğini birleştiren eklemde kendiliğinden çıkık meydana geldi.

Dünyadaki tek vaka! 15 yaşındaki Sena'nın eklemleri yerinden çıkıyor - 1

Atakum ilçesinde ikamet eden lise öğrencisi 15 yaşındaki Asel Sena Tengiz, tıpta nadir görülen bir hastalığa yakalandı.
"'Spontan bilateral sternoklavikular eklem dislokasyonu" yaşayan Asel'in 1 yıl önce hiçbir neden yokken köprücük kemiğinin göğüs kemiğine bağlandığı eklemde ve köprücük kemiği ile kürek kemiğini birleştiren ekleminde çıkık meydana geldi.

Hastalığından dolayı hastane hastane dolaşan Asel Sena Tengiz, bir çare bulamadı.

Sosyal hayatında sürekli eklemlerinin çıkmasından dolayı yaşam kalitesi düşen Asel, akabinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne giderek fizik tedaviye başladı.

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Dünyadaki tek vaka! 15 yaşındaki Sena'nın eklemleri yerinden çıkıyor - 2

"DÜNYADA TEK VAKA"

Asel Sena Tengiz'in tedavisiyle ilgilenen OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. İlker İlhanlı, köprücük kemiği ile kürek kemiğini birbirine birleştiren eklemde kendiliğinden çıkık meydana gelen hastanın dünyada tek vaka olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. İlhanlı, "Hastamız çok nadir görülen bir vakadır. 'Köprücük kemiğinin göğüs kemiğine bağlandığı eklemin iki taraflı olarak kendiliğinden çıkığı' durumu söz konusudur. Bu 1979 yılından bugüne kadar 60 vaka aslında ‘tek taraflı veya iki taraflı’ olanları içeriyor. Kızımızın farkı şu; iki taraflı olarak çıkığının olmasıdır. O tarihten bu yana rapor edilen vaka sayısı ise sadece 10’dur. Ekstradan bir durumumuz daha var. O da özellikli hale getiriyor. Bu nedenle de dünyada tek vaka haline geliyor." dedi.

Dünyadaki tek vaka! 15 yaşındaki Sena'nın eklemleri yerinden çıkıyor - 3

"DURDUK YERE VE SEBEPSİZ BİR ŞEKİLDE OLDU"

Yaşadığı zorlukları anlatan Asel Sena Tengiz, "Bu durumu, bir sene önce kolumu kaldırdığımda fark ettim. O zaman durduk yere ve sebepsiz bir şekilde oldu. Aslında sebepsiz olması sıkıntıydı. Çok fazla hastaneye, doktora başvurduk. Genel olarak önerdikleri şey, cerrahiydi. Yaptığımız araştırmada, cerrahi operasyonun bizim için ileride bazı sıkıntılar oluşturabileceğini öğrendik. Son olarak İlker Hocama başvurduk. Bir yıldır uygulanan fizik tedavi sonuç verdi. Dünyada tek vaka olmamdan dolayı akademik araştırmalar yapıldı. Yapılan her şey deneyseldi fakat ona rağmen yine de büyük bir gelişme sağlandı” diye konuştu.

Tedavilerine devam eden Asel, her geçen gün daha iyiye gidiyor.

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