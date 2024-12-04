Dünyadaki tek vaka! 15 yaşındaki Sena'nın eklemleri yerinden çıkıyor
Samsun'da yaşayan 15 yaşındaki Asel Sena Tengiz, dünyada nadir görülen hastalığın sadece kendisinde görülen farklı durumları nedeniyle "tıpta bir ilk" oldu. Sena'nın köprücük kemiği ile kürek kemiğini birleştiren eklemde kendiliğinden çıkık meydana geldi.
Atakum ilçesinde ikamet eden lise öğrencisi 15 yaşındaki Asel Sena Tengiz, tıpta nadir görülen bir hastalığa yakalandı.
"'Spontan bilateral sternoklavikular eklem dislokasyonu" yaşayan Asel'in 1 yıl önce hiçbir neden yokken köprücük kemiğinin göğüs kemiğine bağlandığı eklemde ve köprücük kemiği ile kürek kemiğini birleştiren ekleminde çıkık meydana geldi.
Hastalığından dolayı hastane hastane dolaşan Asel Sena Tengiz, bir çare bulamadı.
Sosyal hayatında sürekli eklemlerinin çıkmasından dolayı yaşam kalitesi düşen Asel, akabinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne giderek fizik tedaviye başladı.