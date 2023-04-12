Dünyada kuş gribi kaynaklı ilk insan ölümü gerçekleşti: Kuş gribi pandemiye neden olur mu?

İNSANLARDA İLK KEZ GEÇEN YIL TESPİT EDİLDİ

Kuş gribine neden olan H3N8 virüsünün ilk olarak Kuzey Amerika su kuşlarında ortaya çıktıktan sonra 2002'den beri küresel olarak dolaşımda olduğu; virüsün kanatlılar dışında atlara, köpeklere ve foklara bulaştığı biliniyor.

Geçen yıl Nisan ve Mayıs aylarında her ikisi de Çin'de olmak üzere iki ölümcül olmayan vaka ortaya çıkmadan önce insanlarda tespit edilmemişti.