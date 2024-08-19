Dünyanın altın baharatı! Karaciğerin güç kalkanı: Yağlanmayı bitiriyor, organları yeniliyor

FESLEĞEN

Fesleğen, karaciğeri virüslerden korumaya yardımcı olan iltihap önleyici ve antioksidan özelliklere sahiptir. Sindirimi iyileştirebilir ve vücuttaki sağlıksız maddeleri temizleyebilir. Ayrıca stresi ve kaygıyı azaltır ve ruh sağlığını güçlendirir.



ÖNEMLİ! Bu baharatları ve bitkileri beslenme listenize dahil etmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.