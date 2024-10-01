Dünyanın "altın baharatı" mide sorunlarına yol açıyor: Faydaları saymakla bitmiyordu

Dünyada "altın baharat" olarak da bilinen zerdeçalın vücuda pek çok faydası bulunuyor. Yüzyıllardır geleneksel tıp alanında da kullanılan zerdeçal kurkumin, antioksidan ve antiinflamatuar özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bu nedenle zerdeçal en faydalı baharatlar arasında yer alıyor. Ancak ABD'li araştırmacılar zerdeçalın vücut için bazı zararları olabileceğini ortaya çıkardı.

Dünyanın "altın baharatı" mide sorunlarına yol açıyor: Faydaları saymakla bitmiyordu - 1

Herkesin mutfağında bulunan ve dünya genelinde sağlığa faydaları nedeniyle "altın baharat" olarak tanımlanan zerdeçal içindeki kurkumin sayesinde insülin duyarlılığını artırarak, yağ birikimini baskılayarak ve inflamasyonu ve oksidatif stresi azaltarak, insülin direnci ve obezite gibi bir grup sağlık sorunu olan metabolik sendromu ele alır.

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Dünyanın "altın baharatı" mide sorunlarına yol açıyor: Faydaları saymakla bitmiyordu - 2

Osteoartrit ve romatoid artrit gibi kronik eklem ağrısı durumlarına karşı savaşta kurkumin, ağrının giderilmesini ve genel eklem iyileşmesini sunarak onu sağlıklı yaşam yolculuğunuza değerli bir katkı haline getirir.

Dünyanın "altın baharatı" mide sorunlarına yol açıyor: Faydaları saymakla bitmiyordu - 3

Kurkuminin potansiyel sağlık yararlarından yararlanmak için günlük beslenmenizde zerdeçal bulundurmanız önerilir. Uzmanlara göre karabiberin ana aktif bileşeni olan piperin ile birlikte tüketildiğinde kurkuminin faydaları önemli ölçüde artar. Günde 500-2000 miligram zerdeçal almak için iyi bir kurkuminoid dozu tavsiye edilir.

Dünyanın "altın baharatı" mide sorunlarına yol açıyor: Faydaları saymakla bitmiyordu - 4

Zerdeçalın ve onun birincil biyoaktif bileşiği olan kurkuminin güvenlik profili, ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yayınlanan bir araştırma makalesinde bildirildiği üzere, minimal ciddi yan etkilerle birlikte genel olarak olumlu kabul edilmektedir.

Dünyanın "altın baharatı" mide sorunlarına yol açıyor: Faydaları saymakla bitmiyordu - 5

AŞIRI ZERDEÇAL TÜKETİMİ VÜCUT İÇİN ZARARLI OLABİLİR

Zerdeçal ve kurkumin genel olarak güvenli olsa da, özellikle büyük dozlarda tüketildiğinde veya takviye olarak alındığında potansiyel yan etkilerin farkında olmak çok önemlidir:

Dünyanın "altın baharatı" mide sorunlarına yol açıyor: Faydaları saymakla bitmiyordu - 6

1.Mide rahatsızlığı: Yüksek dozda zerdeçal veya kurkumin, mide rahatsızlığı da dahil olmak üzere mide-bağırsak rahatsızlığına yol açabilir. asit reflü ve ishal.

2. Baş ağrısı ve baş dönmesi: Bazı kişiler 450 mg veya daha yüksek dozda kurkumin tüketirken baş ağrısı ve baş dönmesi yaşayabilir.

3. Mide sorunları: Zerdeçal, asit reflü ve safra taşı gibi mide sorunlarını şiddetlendirebilir.

4. Hamilelik ve emzirme: Hamile ve emziren kadınlar, zerdeçal takviyelerinden kaçınmalıdır çünkü bunlar rahim kasılmalarını uyararak potansiyel olarak komplikasyonlara yol açabilir.

Dünyanın "altın baharatı" mide sorunlarına yol açıyor: Faydaları saymakla bitmiyordu - 7

Ancak özellikle bu maddelerin yüksek dozda veya takviye şeklinde tüketilmesi durumunda olası olumsuz etkilerin farkında olmak önemlidir.

Dünyanın "altın baharatı" mide sorunlarına yol açıyor: Faydaları saymakla bitmiyordu - 8

Zerdeçal doğal olarak yaklaşık %2 oranında oksalat içerir; bu bileşik yüksek seviyelerde bazı bireylerde böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlayabilir. Oksalat böbreklerde kristalleşerek bu ağrılı taşların oluşmasına neden olabilir.

Dünyanın "altın baharatı" mide sorunlarına yol açıyor: Faydaları saymakla bitmiyordu - 9

Başka bir endişe, ticari zerdeçal tozlarının potansiyel olarak karıştırılmasından kaynaklanmaktadır. "Zerdeçal" olarak etiketlenen ürünlerin tümü saf değildir ve bazıları açıklanmayan ve potansiyel olarak zararlı bileşenler içerebilir.

UYARI! Belirli sağlık sorunları olan veya belirli ilaçları alan kişiler, zerdeçal takviyeleri alırken dikkatli olmalıdır. Bunlara kanama bozuklukları, mide-bağırsak sorunları veya böbrek taşı geçmişi olan kişiler dahildir. Özellikle hamileyseniz, emziriyorsanız veya ilaç kullanıyorsanız, rutininize yeni takviyeler eklemeden önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışmanız önerilir.

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