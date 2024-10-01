Dünyanın "altın baharatı" mide sorunlarına yol açıyor: Faydaları saymakla bitmiyordu
Dünyada "altın baharat" olarak da bilinen zerdeçalın vücuda pek çok faydası bulunuyor. Yüzyıllardır geleneksel tıp alanında da kullanılan zerdeçal kurkumin, antioksidan ve antiinflamatuar özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bu nedenle zerdeçal en faydalı baharatlar arasında yer alıyor. Ancak ABD'li araştırmacılar zerdeçalın vücut için bazı zararları olabileceğini ortaya çıkardı.
Herkesin mutfağında bulunan ve dünya genelinde sağlığa faydaları nedeniyle "altın baharat" olarak tanımlanan zerdeçal içindeki kurkumin sayesinde insülin duyarlılığını artırarak, yağ birikimini baskılayarak ve inflamasyonu ve oksidatif stresi azaltarak, insülin direnci ve obezite gibi bir grup sağlık sorunu olan metabolik sendromu ele alır.