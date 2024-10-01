Dünyanın "altın baharatı" mide sorunlarına yol açıyor: Faydaları saymakla bitmiyordu

1.Mide rahatsızlığı: Yüksek dozda zerdeçal veya kurkumin, mide rahatsızlığı da dahil olmak üzere mide-bağırsak rahatsızlığına yol açabilir. asit reflü ve ishal.



2. Baş ağrısı ve baş dönmesi: Bazı kişiler 450 mg veya daha yüksek dozda kurkumin tüketirken baş ağrısı ve baş dönmesi yaşayabilir.



3. Mide sorunları: Zerdeçal, asit reflü ve safra taşı gibi mide sorunlarını şiddetlendirebilir.



4. Hamilelik ve emzirme: Hamile ve emziren kadınlar, zerdeçal takviyelerinden kaçınmalıdır çünkü bunlar rahim kasılmalarını uyararak potansiyel olarak komplikasyonlara yol açabilir.