Dünyanın altın sütü! Kıymeti bilinmiyor: Kandaki mikrobu temizliyor, şekeri dengeliyor

Zencefil yağı, çeşitli sağlık ve kozmetik amaçlar için kullanılabilir. Masaj yağı olarak veya aromaterapi için kullanılabilir.



Zencefil tozu, pişirme sırasında yemeklere veya içeceklere tat vermek için kullanılabilir.



Zencefilin tüketiminde dikkat etmeniz gereken bir nokta, fazla miktarda tüketilmesi durumunda mide rahatsızlığına neden olabileceğidir. Özellikle taze zencefilin keskin tadıyla başlayın ve yavaş yavaş alışın. Ayrıca, sağlık durumunuz veya herhangi bir tıbbi durumunuz varsa, zencefili tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir.