Dünyanın bir numaralı süper meyvesi dondurulmuş olarak saklanıyor: Üzümden 10 kat fazla antioksidan kaynağı

Antioksidanlar, vitaminler, mineraller ve bitki bileşenleriyle dolu olan acai meyveleri genellikle meyve suyu ve dondurulmuş formda bulunur ve taze meyveler, son derece çabuk bozuldukları için doğal ortamlarının dışında pek bulunmaz.

Koyu mor renkte olan acai meyveleri, görünüm olarak büyük yaban mersinleriyle karşılaştırılabilir. İster kilo vermeyi, ister yaşlanma karşıtı olmayı veya bütünsel bir sağlığı hedefliyor olun, acai meyveleri iyi bir seçim olabilir.