Dünyanın bir numaralı süper meyvesi dondurulmuş olarak saklanıyor: Üzümden 10 kat fazla antioksidan kaynağı
Doğada bulunan bazı meyveleri sağlıklı bir ömür sürmek için düzenli olarak tüketmelisiniz. Dünyanın bir numaralı süper meyvesi olarak kabul edilen acai meyvesi de bu şifalı meyvelerden biri. Kolesterol, kalp, sindirim sağlığına kadar pek çok sağlık problemini önleyen acai meyvesi, kanser riskini de azaltıyor.
Acai meyvesi, acai palmiye ağaçlarından elde edilen küçük ve lezzetli bir meyvedir ve Güney Amerika'daki Amazon yağmur ormanlarına özgüdür. Kalp ve beyin fonksiyonları için çok sayıda faydası bulunan bu minik süper besin, dünya çapında binlerce sağlıklı yaşam tutkununun dikkatini çekmiştir.