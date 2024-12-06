Dünyanın en güçlü antioksidanı: Günde 5 tane yemek kalp hastalığı, kanser, diyabet ve bunamayı önlüyor

Mantarlar sağlığa olan faydalarıyla bilinir. Düşük kalorili ve temel vitamin ve minerallerle dolu olan mantarlar diyete mükemmel bir katkı sağlar. Yapılan son araştırmalarda mantarın bilinmeyen bir faydası daha ortaya çıktı.

Dünyanın en güçlü antioksidanı: Günde 5 tane yemek kalp hastalığı, kanser, diyabet ve bunamayı önlüyor - 1

Bir çalışma mantarların bir diğer önemli faydasını araştırdı. ABD'deki Penn State Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, günde sadece beş küçük mantar yemenin kalp hastalığı, kanser ve bunama dahil olmak üzere bir dizi hastalıkla mücadelede yardımcı olabileceğini buldular.

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Dünyanın en güçlü antioksidanı: Günde 5 tane yemek kalp hastalığı, kanser, diyabet ve bunamayı önlüyor - 2

Penn State Üniversitesi'ndeki uzman Robert Beelman, "Bulduğumuz şey, şüphesiz mantarların birlikte alındığında iki antioksidanın ergotiyonein ve glutatyonun en yüksek besin kaynağı olduğu ve bazı türlerinin her ikisiyle de gerçekten dolu olduğu" dedi. Dünyanın en güçlü antioksidan içeriğine sahip besinlerinden biri olan mantarla ilgili bulgular Food Chemistry dergisinde yayınlandı.

Dünyanın en güçlü antioksidanı: Günde 5 tane yemek kalp hastalığı, kanser, diyabet ve bunamayı önlüyor - 3

Çalışma için araştırmacılar 13 farklı mantar türüne baktılar ve porçini türlerinin bu iki bileşiğin en yüksek miktarlarını içerdiğini buldular.

Dünyanın en güçlü antioksidanı: Günde 5 tane yemek kalp hastalığı, kanser, diyabet ve bunamayı önlüyor - 4

Mantarlar çok sayıda sağlık yararı sunar ve onları diyetinize değerli bir katkı haline getirir. Oksidatif stresle savaşan ve bağışıklık sağlığını destekleyen selenyum ve ergotiyonin gibi antioksidanlar açısından zengindirler. Anti-inflamatuar özellikleri kronik hastalık riskini azaltabilir.

Dünyanın en güçlü antioksidanı: Günde 5 tane yemek kalp hastalığı, kanser, diyabet ve bunamayı önlüyor - 5

Besin açısından yoğun ancak kalorisi düşük olan mantarlar, B-kompleks, D gibi vitaminlerin ve potasyum gibi minerallerin mükemmel bir kaynağıdır ve beyin ve kemik sağlığını destekler. Yüksek lif içerikleri sindirime yardımcı olur ve bağırsak sağlığını destekler.

Dünyanın en güçlü antioksidanı: Günde 5 tane yemek kalp hastalığı, kanser, diyabet ve bunamayı önlüyor - 6

Mantarlar ayrıca kolesterol ve kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilecek beta-glukanlar gibi biyoaktif bileşikler içerir, kalp sağlığına katkıda bulunur ve diyabet riskini azaltır.

Dünyanın en güçlü antioksidanı: Günde 5 tane yemek kalp hastalığı, kanser, diyabet ve bunamayı önlüyor - 7

MANTAR NASIL TÜKETİLİR?

Mantar, pek çok farklı şekilde tüketilebilen besleyici bir gıda maddesidir. Hem sağlığa faydalarıyla hem de lezzetiyle mutfaklarda sıklıkla yer bulur. Taze mantar, çeşitli yemeklerde kullanılabileceği gibi, çorbalarda, salatalarda veya ana yemeklerde de tercih edilebilir. Ayrıca, mantarın farklı pişirme yöntemleri de oldukça yaygındır. Mangalda ızgara yapılabilir, zeytinyağlı şekilde sotelenebilir veya fırınlanarak lezzetli bir alternatif oluşturulabilir. Bunun dışında mantar, et yemeklerine de eşlik edebilir, makarna veya pizza gibi tabaklarda da kullanılabilir.

Dünyanın en güçlü antioksidanı: Günde 5 tane yemek kalp hastalığı, kanser, diyabet ve bunamayı önlüyor - 8

Mantarın tüketimi sırasında, özellikle ormanlardan toplanan mantarların dikkatli bir şekilde seçilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Zehirli türlerin sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceği için, mantar tüketmeden önce uzmanlardan veya güvenilir kaynaklardan alınması tavsiye edilir.

Sağlıklı bir şekilde tüketildiğinde mantar, düşük kalorisi ve yüksek lif içeriğiyle beslenmeye katkı sağlar, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiren besin öğeleri de içerir.

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