Dünyanın en güçlü antioksidanı: Günde 5 tane yemek kalp hastalığı, kanser, diyabet ve bunamayı önlüyor
Mantarlar sağlığa olan faydalarıyla bilinir. Düşük kalorili ve temel vitamin ve minerallerle dolu olan mantarlar diyete mükemmel bir katkı sağlar. Yapılan son araştırmalarda mantarın bilinmeyen bir faydası daha ortaya çıktı.
Bir çalışma mantarların bir diğer önemli faydasını araştırdı. ABD'deki Penn State Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, günde sadece beş küçük mantar yemenin kalp hastalığı, kanser ve bunama dahil olmak üzere bir dizi hastalıkla mücadelede yardımcı olabileceğini buldular.