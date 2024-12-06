Dünyanın en güçlü antioksidanı: Günde 5 tane yemek kalp hastalığı, kanser, diyabet ve bunamayı önlüyor

MANTAR NASIL TÜKETİLİR?

Mantar, pek çok farklı şekilde tüketilebilen besleyici bir gıda maddesidir. Hem sağlığa faydalarıyla hem de lezzetiyle mutfaklarda sıklıkla yer bulur. Taze mantar, çeşitli yemeklerde kullanılabileceği gibi, çorbalarda, salatalarda veya ana yemeklerde de tercih edilebilir. Ayrıca, mantarın farklı pişirme yöntemleri de oldukça yaygındır. Mangalda ızgara yapılabilir, zeytinyağlı şekilde sotelenebilir veya fırınlanarak lezzetli bir alternatif oluşturulabilir. Bunun dışında mantar, et yemeklerine de eşlik edebilir, makarna veya pizza gibi tabaklarda da kullanılabilir.