Dünyanın en güçlü B12 kaynağı! Beyni geliştiriyor, içindeki kalsiyum kemikleri güçlendiriyor

Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için beslenme listenizi sağlıklı besinlerden oluşturmanız gerekiyor. Vücudun protein ihtiyacını karşılamak, kalsiyum ve B12 seviyesini yükseltmek için bazı besinlerin tüketimini artırabilirsiniz. Genellikle her sofrada bulunan ancak faydaları bilinmeyen süzme peynir de en sağlıklı besinlerin başında geliyor

Dünyanın en güçlü B12 kaynağı! Beyni geliştiriyor, içindeki kalsiyum kemikleri güçlendiriyor - 1

Protein deposu ve zengin bir B12 vitamini ve kalsiyum kaynağı olan süzme peynir, lezzeti konusunda gurmeleri ikiye bölebilir, ancak etkileyici besin profili konusunda aynı şeyi söyleyemez.

Süzme peynir evde kolayca yapılabilir ve çok sayıda sağlık faydası göz önüne alındığında günlük diyete dahil edilebilir. Genellikle sütün limon veya başka bir asidik madde ile kesilmesiyle yapılır.

SAĞLIK HABERLERİ

Dünyanın en güçlü B12 kaynağı! Beyni geliştiriyor, içindeki kalsiyum kemikleri güçlendiriyor - 2

Süzme peynir protein, B12 vitamini ve kalsiyumla doludur. Kemik ve kas sağlığını destekler, beyin fonksiyonlarını geliştirir, probiyotiklerle bağırsak sağlığını destekler ve kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur. Bu çok yönlü peynir evde kolayca yapılabilir ve çok sayıda sağlık faydası göz önüne alındığında günlük öğünlere dahil edilebilir.

Dünyanın en güçlü B12 kaynağı! Beyni geliştiriyor, içindeki kalsiyum kemikleri güçlendiriyor - 3

Düşük karbonhidratlı, orta düzeyde protein ve sağlıklı yağ içerdiği için pamuk peyniri ketojenik diyet uygulayanlar için iyi bir seçenek olarak kabul edilir.

Bazı çalışmalar kilo vermeye de yardımcı olduğunu göstermiştir. Yunan yoğurdu günümüzde oldukça popüler olsa da eski güzel pamuk peyniri cazibesini korumuştur.

Dünyanın en güçlü B12 kaynağı! Beyni geliştiriyor, içindeki kalsiyum kemikleri güçlendiriyor - 4

Sert olan diğer peynir türlerinin aksine süzme peynir yumuşak ve tazedir ve eskitilmemiş veya olgunlaşmamıştır. Kremamsı bir tada sahiptir ve taze meyve, kuru meyve ve hatta çikolata ile birlikte sürülerek tüketilebilir.

İşte süzme peynirin harika faydaları:

Dünyanın en güçlü B12 kaynağı! Beyni geliştiriyor, içindeki kalsiyum kemikleri güçlendiriyor - 5

KEMİK SAĞLIĞINI KORUR

Diğer süt ürünleri gibi süzme peynir de iyi bir kemik sağlığı oluşturmaya yardımcı olur. Yağı, yapıldığı süte bağlı olarak değişebilir.

Dünyanın en güçlü B12 kaynağı! Beyni geliştiriyor, içindeki kalsiyum kemikleri güçlendiriyor - 6

ABD Tarım Bakanlığı'na (USDA) göre bir fincan az yağlı süzme peynir günlük protein alımınızın %48'ini ve günlük kalsiyumunuzun %23'ünü karşılayabilir. Ayrıca güçlü kemikler ve dişler oluşturmaya yardımcı olan fosfor içerir.

Dünyanın en güçlü B12 kaynağı! Beyni geliştiriyor, içindeki kalsiyum kemikleri güçlendiriyor - 7

KASLARI GELİŞTİRİR

Süzme peynir, yüksek kaliteli proteinin iyi bir kaynağıdır ve kemik ve kas sağlığınızı güçlendirmeye yardımcı olabilir

Dünyanın en güçlü B12 kaynağı! Beyni geliştiriyor, içindeki kalsiyum kemikleri güçlendiriyor - 8

Süzme peynire benzersiz dokusunu veren kazein proteini, kas yıkımını ve ağrısını azaltan ve kas gelişimini destekleyen çok çeşitli temel amino asitlere sahiptir.

Dünyanın en güçlü B12 kaynağı! Beyni geliştiriyor, içindeki kalsiyum kemikleri güçlendiriyor - 9

BEYİN SAĞLIĞINI KORUR

Süzme peynirini düzenli olarak tüketmek, sağlıklı beyin fonksiyonlarını destekleyebilen yüksek B12 vitamini seviyelerine sahip olduğundan beyin sağlığınızı güçlendirebilir. Bunu kahvaltınıza eklemeniz, gün boyunca daha iyi odaklanma ve enerji seviyeleri için önerilir.

Dünyanın en güçlü B12 kaynağı! Beyni geliştiriyor, içindeki kalsiyum kemikleri güçlendiriyor - 10

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR

Süzme peynir, sağlıklı bakteriler olan ve bağırsak mikrobiyomunuzu iyileştirebilen probiyotikler içerir. Büyük bağırsağımızda yaşayan trilyonlarca mikroorganizma vardır ve sindirimimiz, beyin sağlığımız ve bağışıklığımız için önemlidir.

Dünyanın en güçlü B12 kaynağı! Beyni geliştiriyor, içindeki kalsiyum kemikleri güçlendiriyor - 11

KAN ŞEKERİNİN YÜKSELMESİNİ ÖNLER

Süzme peynir, yüksek protein içeriği kan şekeri seviyelerini önlemeye de yardımcı olabileceğinden diyabet hastaları için mükemmel bir kahvaltı olabilir. Süzme peynirin yemek sonrası kan şekeri seviyelerini düşürdüğü gösterilmiştir.

Dünyanın en güçlü B12 kaynağı! Beyni geliştiriyor, içindeki kalsiyum kemikleri güçlendiriyor - 12

Özetle, diyetinize süzme peynir eklemek vücudunuza ve zihninize bol miktarda besin sağlayabilir ve öğün ortasında açlık sancılarını önleyebilir. Düzenli olarak süzme peynir yemek beyin sağlığını, kemik sağlığını ve kalp sağlığını iyileştirebilir.

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