Dünyanın en güçlü B12 kaynağı! Beyni geliştiriyor, içindeki kalsiyum kemikleri güçlendiriyor

Protein deposu ve zengin bir B12 vitamini ve kalsiyum kaynağı olan süzme peynir, lezzeti konusunda gurmeleri ikiye bölebilir, ancak etkileyici besin profili konusunda aynı şeyi söyleyemez.

Süzme peynir evde kolayca yapılabilir ve çok sayıda sağlık faydası göz önüne alındığında günlük diyete dahil edilebilir. Genellikle sütün limon veya başka bir asidik madde ile kesilmesiyle yapılır.