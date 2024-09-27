Dünyanın en güçlü demir kaynağı oymuş! Hücrelere oksijen taşıyor, vücut direncini artırıyor

ERİK, ÜZÜM, KİVİ

Kuru erik, demir bakımından zengin bir meyvedir ve atıştırmalık olarak tüketilebilir. Kuru üzüm, demir açısından zengin bir meyve olup, kahvaltılarda veya tatlılarda kullanılabilir. Kivi, hem C vitamini hem de demir içerir ve demir emilimini artırabilir.