Dünyanın en güçlü demir kaynağı oymuş! Hücrelere oksijen taşıyor, vücut direncini artırıyor

Demir eksikliği vücudun hemoglobin üretmek için ihtiyaç duyduğu demirin vücutta yeterli miktarda olmaması durumu olarak tanımlanır. Yorgunluk, halsizlik, cilt solukluğu, şiddetli baş ağrısı ve baş dönmesi demir eksikliğine bağlı olabilir. Demir eksiliğini önlemek ve vücuda demir vitamini yüklemek için besinlerin gücünden faydalanabilirsiniz. Bazı besinler demir bakımından çok zengindir ve vücut sağlığını korumanıza yardımcı olur.

Dünyanın en güçlü demir kaynağı oymuş! Hücrelere oksijen taşıyor, vücut direncini artırıyor - 1

Demir içeren besinleri yeterli miktarda tüketilmemesi vücutta demir eksiliğine yol açar. Demir eksiliği çeşitli belirtilerle kendini gösterir.

SAĞLIK HABERLERİ

Dünyanın en güçlü demir kaynağı oymuş! Hücrelere oksijen taşıyor, vücut direncini artırıyor - 2

Demir eksikliğine bağlı aşırı yorgunluk ve halsizlik, cilt solukluğu, konsantre olmada güçlük, baş ağrısı ve baş dönmesi görülebilir. Cilt rengi soluklaşır, üşüme ve nefes darlığına bile neden olabilir.

Dünyanın en güçlü demir kaynağı oymuş! Hücrelere oksijen taşıyor, vücut direncini artırıyor - 3

Demir eksikliği vücutta pek çok risk oluşturabilir. Vücutta yeterli miktarda demir bulunmadığındakırmızı kan hücrelerinde bulunan ve dokulara oksijen taşımakla görevli olan hemoglobin üretimi yavaşlar. Bu durum sonucunda meydana gelen anemi demir eksikliği anemisi olarak adlandırılır.

Dünyanın en güçlü demir kaynağı oymuş! Hücrelere oksijen taşıyor, vücut direncini artırıyor - 4

Kişide demir eksikliği saptandıysa bu durum kalp hastalıklarından bağışıklık düşüklüğüne kadar birçok soruna yol açabilir. Bağışıklık düştüğünde ise vücut enfeksiyonlarla mücadele etmek için gerektiği gücü kendinde bulamaz.

Dünyanın en güçlü demir kaynağı oymuş! Hücrelere oksijen taşıyor, vücut direncini artırıyor - 5

Demir eksikliğini önlemek için sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmeniz önemlidir. Beslenme listenize demir zengini gıdaları eklemek vücudunuzun demir ihtiyacını karşılar.

Dünyanın en güçlü demir kaynağı oymuş! Hücrelere oksijen taşıyor, vücut direncini artırıyor - 6

GÜNLÜK DEMİR İHTİYACI

Günlük demir ihtiyacı kişiden kişiye, yaşa, cinsiyete, sağlık durumuna ve demir eksikliği problemi yaşayıp yaşamamasına göre değişkenlik göstermektedir. Ancak sağlıklı bir bireyin yaşa ve cinsiyete göre günlük demir tüketimi şu şekilde olmalıdır.

Dünyanın en güçlü demir kaynağı oymuş! Hücrelere oksijen taşıyor, vücut direncini artırıyor - 7

0 ve 6 ay arası bebeklerde günlük 0.2 mg
7 ve 12 ay arası bebeklerde günlük 11 mg
1 ve 3 yaş arası çocuklarda günlük 9 mg
9 ve 13 yaş arası çocuklarda günlük 8 mg
14 ve 18 yaş arası erkeklerde günlük 11 mg
14 ve 18 yaş arası kadınlarda günlük 15 mg
19 ve 50 yaş arasındaki kadınlarda günlük 8 mg
51 yaş üstü kadınlarda günlük 8 mg
19 yaş üstü erkeklerde günlük 8 mg
Hamile kadınlarda günlük 27 mg
Emziren kadınlarda günlük 9 mg

Dünyanın en güçlü demir kaynağı oymuş! Hücrelere oksijen taşıyor, vücut direncini artırıyor - 8

Kırmızı ve beyaz et, balık ve deniz ürünleri, meyveler, baklagiller, kuruyemişleri tahıllar, sebzeler ve özellikle yüksek oradan demir içeren ciğer bu eksiliği gidermenize yardımcı olur. İncir, kayısı ve kuru meyveler de yüksek demir oranıyla vücut için faydalı besinler arasında yer alır.

Dünyanın en güçlü demir kaynağı oymuş! Hücrelere oksijen taşıyor, vücut direncini artırıyor - 9

DEMİR EKSİKLİĞİNE İYİ GELEN BESİNLER

YUMURTA

Anne sütünden sonra en faydalı proteinler arasında yer alan yumurta demir eksikliğini önlemek için tüketilebilir. Yumurtanın C vitamininden zengin maydanoz, tere, mandalina gibi besinlerle zenginleştirilmesi içerisindeki demir oranını artırıyor. Demir emilimini engelleyen çayın, yemekten sonra içilmesi gerekiyor.

Dünyanın en güçlü demir kaynağı oymuş! Hücrelere oksijen taşıyor, vücut direncini artırıyor - 10

KIRMIZI ET

Sığır eti, kuzu eti gibi kırmızı etler hem heme demir açısından zengindir.

Dünyanın en güçlü demir kaynağı oymuş! Hücrelere oksijen taşıyor, vücut direncini artırıyor - 11

ISPANAK

Ispanak, pazı ve lahana gibi sebzeler demir açısından zengindir. Düzenli olarak ıspanak tüketmek vücuttaki demir emilimini artırabilir.

Dünyanın en güçlü demir kaynağı oymuş! Hücrelere oksijen taşıyor, vücut direncini artırıyor - 12

PEKMEZ

Özellikle karadut ve keçiboynuzu pekmezi iyi bir demir kaynağıdır. 100 gram pekmez yaklaşık olarak 400 mg kalsiyum, 10 mg demir içerir.

Dünyanın en güçlü demir kaynağı oymuş! Hücrelere oksijen taşıyor, vücut direncini artırıyor - 13

ERİK, ÜZÜM, KİVİ

Kuru erik, demir bakımından zengin bir meyvedir ve atıştırmalık olarak tüketilebilir. Kuru üzüm, demir açısından zengin bir meyve olup, kahvaltılarda veya tatlılarda kullanılabilir. Kivi, hem C vitamini hem de demir içerir ve demir emilimini artırabilir.

Dünyanın en güçlü demir kaynağı oymuş! Hücrelere oksijen taşıyor, vücut direncini artırıyor - 14

CİĞER

Ciğer, demir açısından zengin bir gıdadır. Demir, hemoglobinin yapısında önemli bir rol oynar ve vücutta oksijen taşımak için gereklidir.

Dünyanın en güçlü demir kaynağı oymuş! Hücrelere oksijen taşıyor, vücut direncini artırıyor - 15

Ayrıca, ciğer diğer besin maddeleri açısından da zengin olduğu için dengeli bir diyetin parçası olarak tüketilebilir. Ancak, fazla miktarda tüketiminde dikkatli olunmalıdır.

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