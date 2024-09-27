Dünyanın en güçlü demir kaynağı oymuş! Hücrelere oksijen taşıyor, vücut direncini artırıyor
Demir eksikliği vücudun hemoglobin üretmek için ihtiyaç duyduğu demirin vücutta yeterli miktarda olmaması durumu olarak tanımlanır. Yorgunluk, halsizlik, cilt solukluğu, şiddetli baş ağrısı ve baş dönmesi demir eksikliğine bağlı olabilir. Demir eksiliğini önlemek ve vücuda demir vitamini yüklemek için besinlerin gücünden faydalanabilirsiniz. Bazı besinler demir bakımından çok zengindir ve vücut sağlığını korumanıza yardımcı olur.
Demir içeren besinleri yeterli miktarda tüketilmemesi vücutta demir eksiliğine yol açar. Demir eksiliği çeşitli belirtilerle kendini gösterir.