Dünyanın en güçlü magnezyum kaynaklarından biri! Aç karnına içince etkisi 2 kat artıyor
Vücut sağlığını koruyabilmek, bağışıklığı güçlendirmek ve hastalıklara karşı direnç kazanmak için doğanın gücünden faydalanabilirsiniz. Hindistan cevizi de sağlık için faydalı olan bir meyve. Tropikal bölgelerde yetişen bu meyve zengin antioksidan içeriği sayesinde vücudunuzu canlandırmaya yardımcı olabilir.
Her gün bir bardak hindistan cevizi suyu vücudunuzu bol miktarda besinle besleyebilir. Doğal besin değeri sayesinde Hindistan cevizi suyu, kan basıncınızı dengelemenin ve kolesterol seviyenizi kontrol altında tutmanın yanı sıra sizi canlandırıp gençleştirebilen antioksidanlar ve potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi önemli minerallerle doludur.