Dünyanın en güçlü magnezyum kaynaklarından biri! Aç karnına içince etkisi 2 kat artıyor

2. SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Hindistan cevizi suyu sindirime yardımcı olur. Mide asidini yatıştırmaya ve rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olan antioksidanlar, elektrolitler ve manganez açısından zengindir.

Hindistan cevizi suyunun doğal özellikleri sindirim sistemini sakinleştirir ve sindirimi iyileştirir, bu da onu hazımsızlık için yararlı bir çare haline getirir.