Dünyanın en kötü kokan meyvesi ama 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Faydasını duyan her yerde onu arıyor
Halk arasında "meyvelerin pahalı kokarcası" olarak bilinen hatta geçtiğimiz yıllarda kötü kokusu nedeniyle THY uçağının acil iniş yapmasına sebep olan durian meyvesi sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Güneydoğu Asya'da oldukça popüler olan ve Türkiye'de çok sık tüketilmeyen bu meyve, tatlı, tuzlu ve hafif acı karışımıyla benzersiz bir tada sahip. Durian meyvesinin faydasını duyan pazarda ve markette aramaya başlıyor.
Güneydoğu Asya’ya özgü olan durian meyvesi Türkiye'de çok sık tüketilmiyor.
Dünyanın en kötü kokan meyvesi olarak bilinen hatta "tadı cennet, kokusu cehennem olarak" adlandırılan durain meyvesinin sağlığa çok ciddi faydaları bulunuyor. Durian meyvesi güçlü vitamin kaynakları arasında yer alıyor.