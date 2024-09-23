Dünyanın en kötü kokan meyvesi ama 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Faydasını duyan her yerde onu arıyor

Durian meyvesi tropikal bir meyve olduğu için kabuğu genellikle yeşil veya kahverengi renkte olabilir ve üzerinde büyük, sert dikenler bulunur.

Kabuğu açıldığında, içinde kremsi ve yumuşak bir et bulunur. Meyvenin içinde genellikle 5-6 adet büyük çekirdek bulunur. Meyve, genellikle sarımsı veya beyaz renkte olup, çok belirgin bir kokuya sahiptir.