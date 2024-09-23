Dünyanın en kötü kokan meyvesi ama 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Faydasını duyan her yerde onu arıyor

Halk arasında "meyvelerin pahalı kokarcası" olarak bilinen hatta geçtiğimiz yıllarda kötü kokusu nedeniyle THY uçağının acil iniş yapmasına sebep olan durian meyvesi sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Güneydoğu Asya'da oldukça popüler olan ve Türkiye'de çok sık tüketilmeyen bu meyve, tatlı, tuzlu ve hafif acı karışımıyla benzersiz bir tada sahip. Durian meyvesinin faydasını duyan pazarda ve markette aramaya başlıyor.

Dünyanın en kötü kokan meyvesi ama 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Faydasını duyan her yerde onu arıyor - 1

Güneydoğu Asya’ya özgü olan durian meyvesi Türkiye'de çok sık tüketilmiyor.

Dünyanın en kötü kokan meyvesi olarak bilinen hatta "tadı cennet, kokusu cehennem olarak" adlandırılan durain meyvesinin sağlığa çok ciddi faydaları bulunuyor. Durian meyvesi güçlü vitamin kaynakları arasında yer alıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Dünyanın en kötü kokan meyvesi ama 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Faydasını duyan her yerde onu arıyor - 2

Durian meyvesi tropikal bir meyve olduğu için kabuğu genellikle yeşil veya kahverengi renkte olabilir ve üzerinde büyük, sert dikenler bulunur.

Kabuğu açıldığında, içinde kremsi ve yumuşak bir et bulunur. Meyvenin içinde genellikle 5-6 adet büyük çekirdek bulunur. Meyve, genellikle sarımsı veya beyaz renkte olup, çok belirgin bir kokuya sahiptir.

Dünyanın en kötü kokan meyvesi ama 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Faydasını duyan her yerde onu arıyor - 3

Durian, yüksek miktarda vitamin C, B vitaminleri (özellikle B6 ve folat), potasyum ve lif içerir. Aynı zamanda yüksek kalorili bir meyve olup, sağlıklı yağlar da içerir.

Bu meyva Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler dahil olmak üzere bölgedeki birçok ülkede popülerdir.

Dünyanın en kötü kokan meyvesi ama 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Faydasını duyan her yerde onu arıyor - 4

MANGANEZ ZENGİNİ

Manganez bakımından zengin olan durian meyvesi, bu sayede güçlü bir antioksidandır. Vücudun ihtiyacı olan demir ve kırmızı kan hücre üretimini destekler.

Eski çağlarda kabuğu kaynatılıp yaraları temizlemek için kullanılırdı. Şimdilerde ise kozmetik ürünlerin içine eklenir. Hücre yenilemesini sağladığından cildin parlaklığını artırır.

Dünyanın en kötü kokan meyvesi ama 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Faydasını duyan her yerde onu arıyor - 5

UYKUYU DÜZENE SOKMAYA YARDIMCI OLUR

Durian meyvesinin içinde triptofan adı verilen bir amino asit bulunur. Bu amino asit, melatonin ve serotonin salgılanmasını destekler. Doğal olarak uykunuzu düzene sokmanıza yardımcı olur. Sürekli uykusuzluk çekenler için ideal bir meyve olarak kabul edilir.

Dünyanın en kötü kokan meyvesi ama 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Faydasını duyan her yerde onu arıyor - 6

GÜÇLÜ BİR DEMİR DEPOSU

Healthline yazarlarına göre, manganez açısından zengin durian meyvesi güçlü bir antioksidandır. Vücudun ihtiyaç duyduğu 1 aylık demir ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini bir günde desteklemeye yardımcı olur.

Dünyanın en kötü kokan meyvesi ama 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Faydasını duyan her yerde onu arıyor - 7

KAS VE KEMİK SAĞLIĞIBA İYİ GELİYOR

Kemik ve kas yapısını güçlendiren bir özelliğe sahip olan durian, vücudu güçlendirir ve hastalıklara karşı bağışıklık kazanmanıza yardımcı olur.

Bir porsiyon durian meyvesi, vücudun ihtiyacı olan folik asidin %20’sini karşılayabilir. Folik asit, motor hareketlerini geliştirme konusunda etkili olduğu için, durian meyvesi tüketimi bu açıdan da faydalı olabilir.

Dünyanın en kötü kokan meyvesi ama 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Faydasını duyan her yerde onu arıyor - 8

KAPALI ALANLARA SOKULMASI YASAK

Durian meyvesinin kokusu oldukça keskindir ve bu nedenle kapalı alanlara sokulmasına izin verilmez. Bu yasak, özellikle toplu taşıma araçları ve oteller gibi alanlarda geçerlidir. Durian’ın kendine özgü kokusu, sevenlerini mest ederken, diğerlerine rahatsızlık verebilir.

Dünyanın en kötü kokan meyvesi ama 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor! Faydasını duyan her yerde onu arıyor - 9

THY UÇAĞI 2023 YILINDA ACİL İNİŞ YAPMIŞTI

2023 yılının Mart ayında Durian meyvesi ilginç bir olaya daha karışmıştı. Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Barcelona seferini yapan uçağı, Durian meyvesinin kabin içerisine kötü koku vermesi üzerine İstanbul Havalimanı'na geri dönmüştü.

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