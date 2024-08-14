Dünyanın en lezzetli gıdası! Damarları yağlandırıp tıkanmasına sebep oluyor, felç riskini artırıyor

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve hastalıklardan korunmak için dengeli bir beslenme programı oluşturmanız gerekiyor. Tadına doyum olmayan ve sofralardan eksik etmediğiniz bazı besinler zamanla vücudunuza ciddi hasarlar verebiliyor. Hatta damarların yağlanmasına, tıkanmasına, kalp ve felç riskine kadar götürebiliyor.

Dünyanın en lezzetli gıdası! Damarları yağlandırıp tıkanmasına sebep oluyor, felç riskini artırıyor - 1

Vücut sağlığını koruyabilmek için doğanın gücünden faydalanmak gerekir. Yediğiniz, içtiğiniz her besin vücudunuzda olumlu ya da olumsuz etki yaratabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Dünyanın en lezzetli gıdası! Damarları yağlandırıp tıkanmasına sebep oluyor, felç riskini artırıyor - 2

Özellikle sıklıkla tüketilen ve genç yaşlı herkesin severek tükettiği patatesi aşırı ve bilinçsiz tüketmek çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Dünyanın en lezzetli gıdası! Damarları yağlandırıp tıkanmasına sebep oluyor, felç riskini artırıyor - 3

Patates en sevilen besinlerin başında geliyor. Kahvaltılarda ve akşam yemeklerinde soframızdan eksik etmediğimiz patates, bilinçsiz şekilde tüketildiğinde insan sağlığı için oldukça olumsuz sonuçlar doğuruyor.

Dünyanın en lezzetli gıdası! Damarları yağlandırıp tıkanmasına sebep oluyor, felç riskini artırıyor - 4

Haşlama, kızartma ve püre gibi pek çok formda tüketebildiğimiz patates, birçok insan için vazgeçilmez besinler arasında yer alıyor.

Dünyanın en lezzetli gıdası! Damarları yağlandırıp tıkanmasına sebep oluyor, felç riskini artırıyor - 5

Yüksek kalorisi nedeniyle zayıflamak isteyenlerin mesafeli yaklaştığı patatesin bilinen en büyük zararı ise kilo aldırması.

Dünyanın en lezzetli gıdası! Damarları yağlandırıp tıkanmasına sebep oluyor, felç riskini artırıyor - 6

American Journal of Clinical Nutrition'ın 2007 tarihli bir araştırması, patates kızartması gibi kızarmış yiyecekler yemenin doğrudan obezite ile bağlantılı olduğunu buldu.

Dünyanın en lezzetli gıdası! Damarları yağlandırıp tıkanmasına sebep oluyor, felç riskini artırıyor - 7

Öncelikle patates alerjisinin de yaygın bir alerji türü olduğunu söylemekte fayda var. Patates yedikten sonra vücudunuzda kaşıntı ya da herhangi başka bir anormallik fark ediyorsanız mutlaka uzmana görünmeniz gerekiyor.

Dünyanın en lezzetli gıdası! Damarları yağlandırıp tıkanmasına sebep oluyor, felç riskini artırıyor - 8

Özellikle kızartılmış haliyle tercih edilen patates, bu şekilde tüketildiğinde sindirim sistemine zarar verir ve hazımsızlığa yol açar.

Dünyanın en lezzetli gıdası! Damarları yağlandırıp tıkanmasına sebep oluyor, felç riskini artırıyor - 9

Kızarmış patatesin en korkunç zararlarından biri de damarlarda bıraktığı hasardır. Damar sertliğine yol açan patates, uzun vadede damarları tıkamaya ve tıkamaya bağlı inmelere bile neden olabilir.

Dünyanın en lezzetli gıdası! Damarları yağlandırıp tıkanmasına sebep oluyor, felç riskini artırıyor - 10

Diyetisyen Johna Burdeos'a göre; patatesleri kızartmak vücutta yaşlanmayı hızlandıran zararlı bileşenleri de tetikliyor.

Dünyanın en lezzetli gıdası! Damarları yağlandırıp tıkanmasına sebep oluyor, felç riskini artırıyor - 11

Dr. Mary Wirtz, yağda kızartılmış patateslerin hafıza bozukluğuna yol açtığını ve beyin sağlığını tehdit ettiğini söylüyor.

İnsülin direnci konusunda patatesin içerdiği nişasta, diyabet hastaları için riskli olabilir.

Dünyanın en lezzetli gıdası! Damarları yağlandırıp tıkanmasına sebep oluyor, felç riskini artırıyor - 12

Ayrıca patates kızartmasının sıklıkla tüketilmesi, vücuttaki toksik madde miktarında da artışa neden olabilir.

Dünyanın en lezzetli gıdası! Damarları yağlandırıp tıkanmasına sebep oluyor, felç riskini artırıyor - 13

Patates tüketirken dikkat edilmesi gereken diğer unsurlardan biri, patatesi buzdolabında saklamamaktır, bu solanin miktarını arttırır.

Ayrıca patates yeşil renkteyse ve küçülmüşsse kesinlikle tüketmemeniz gerekir.

Dünyanın en lezzetli gıdası! Damarları yağlandırıp tıkanmasına sebep oluyor, felç riskini artırıyor - 14

Patatesi en sağlıklı pişirme yöntemi buharda ya da fırında pişirmektir. Haşlamak, içeriğindeki C ve B vitamininin yok olmasına neden olur.

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