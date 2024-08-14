Dünyanın en lezzetli gıdası! Damarları yağlandırıp tıkanmasına sebep oluyor, felç riskini artırıyor
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve hastalıklardan korunmak için dengeli bir beslenme programı oluşturmanız gerekiyor. Tadına doyum olmayan ve sofralardan eksik etmediğiniz bazı besinler zamanla vücudunuza ciddi hasarlar verebiliyor. Hatta damarların yağlanmasına, tıkanmasına, kalp ve felç riskine kadar götürebiliyor.
Vücut sağlığını koruyabilmek için doğanın gücünden faydalanmak gerekir. Yediğiniz, içtiğiniz her besin vücudunuzda olumlu ya da olumsuz etki yaratabilir.